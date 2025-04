El Consorcio del Agua inicia el expediente para romper con Canal Gestión Lanzarote

José R. Sánchez López Arrecife Lunes, 7 de abril 2025, 17:15 Comenta Compartir

El jueves al mediodía deberá tener lugar la asamblea del Consorcio Insular del Agua en donde se abordará la apertura del expediente destinado a retirar el ciclo integral del agua a Canal Gestión Lanzarote; según Domingo Cejas, consejero cabildicio del ramo. Es de prever que prosperará la medida, toda vez que la primera Corporación cuenta con el 60% de la participación, siendo el 40% restante responsabilidad de los consistorios.

La convocatoria de la asamblea se anunció en la tarde de este lunes, con la firma del presidente insular, Oswaldo Betancort. En la reunión, según explicó Cejas, se hará un análisis de un informe de más de un centenar de páginas con el argumentario que justifica la necesidad de romper.

El informe se fundamenta en buena parte de las explicaciones que en el pasado otoño ofrecieron Betancort y Cejas para acusar a la filial de Canal de Isabel II, en Lanzarote desde junio de 2013 por mediación de Pedro San Ginés, de varios incumplimientos que se catalogaron de graves.

«A principio de legislatura nos encontramos que, de los 12 lotes de inversión del contrato presentados para su justificación entre noviembre de 2015 y diciembre de 2022 por Canal Gestión, únicamente los dos primeros habían sido sometidos a comprobación técnica», según declara el presidente insular en la nota de este lunes trasladada a la opinión pública, «por lo que se ha tenido que desarrollar una labor intensa por los técnicos para culminar el análisis final de las inversiones presentadas por Canal», según se advierte por Oswaldo Betancort.

Seis taras graves

El informe concreta seis taras especialmente llamativas. La primera, que no se han ejecutado las inversiones comprometidas (54,4 millones de euros) en el plazo de cinco años, ni en las cuantías ofertadas. La segunda, «se ha realizado la modificación unilateral de inversiones y ejecución de obras no contempladas en la oferta inversora». La tercera alude a que no se han recortado las pérdidas y la cuarta a que se está abusando de los cortes en el abasto. La quinta tiene que ver con la falta de pago del canon variable por deducciones fiscales aplicadas, estimado en 833.000 euros. La sexta se refiere al exceso en las subcontrataciones de prestaciones estimadas principales.

Plazo para alegar

A priori, una vez tomado el acuerdo este jueves, se dará un plazo de diez días hábiles a Canal Gestión Lanzarote para que presente alegaciones. «Y una vez que se haya concluido con ese proceso, se iniciará un nuevo expediente para adjudicar un nuevo contrato», en versión de Domingo Cejas.

Dando por buena una nueva licitación para ceder a un tercero el ciclo integral del agua, hasta que se consiga hacer real la pretendida nueva adjudicación, deberá seguir asumiendo en teoría la responsabilidad la empresa a la que se pretender retirar el vínculo.