Antena objeto de polémica. CBL

Concentración contra la antena de telefonía de Masdache

La protesta está programada para el mediodía del sábado 25 de octubre

CANARIAS7

Tías

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:23

El próximo sábado 25 de octubre, a partir del mediodía, tendrá lugar una protesta ciudadana para pedir la retirada de la antena de telefonía dispuesta en Masdache. Deberá tener lugar en las inmediaciones de la cancha del pueblo, en Camino Juan Bello, con organización a cargo del colectivo Masdache Se Protege.

«El propósito de esta acción no es otro que el de instar a las autoridades competentes a evaluar y retirar la torre de comunicación instalada, en cumplimiento del principio de precaución y del derecho a un entorno seguro», según los organizadores de la cita.

Los promotores de la protesta consideran que Cabildo y Consistorio de Tías han actuado sin contar con la vecindad.

Y se añade en el llamamiento a la opinión pública para alentar a ser parte de la protesta que «la ubicación del proyecto es claramente incompatible con los valores naturales, culturales y paisajísticos de este enclave único», en referencia a la vinculación que hay con La Geria.

