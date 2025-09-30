Clavijo confirma que La Graciosa tendrá mejor abastecimiento de agua en 2026 El nuevo saneamiento en Caleta de Sebo continúa a expensas del proyecto, que deberá estar antes del verano venidero

Fernando Clavijo y otras autoridades, en la reunión con residentes de La Graciosa de este martes.

CANARIAS7 Caleta de Sebo Martes, 30 de septiembre 2025, 13:15

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la visita oficial hecha este martes a La Graciosa dio por seguro que en el comienzo de 2026 se hará realidad la licitación de la nueva red de abastecimiento de agua potable, con la consiguiente mejora en la calidad del necesario servicio.

El anuncio tuvo lugar en el transcurso de una cita con residentes y comerciantes, para analizar la situación del abastecimiento y saneamiento del agua en la Octava Isla; donde se garantizó que hay prevista una inversión mínima de 2 millones de euros para la mejora de la canalización.

El jefe del Ejecutivo, junto con el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda; la directora general de Aguas, Mónica Curiel; el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort; y la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque; recordó que el Gobierno se ha marcado como objetivo estratégico dotar a La Graciosa de un sistema integral de gestión del ciclo del agua. En diciembre se aprobó un decreto para suspender el planeamiento insular y municipal, lo que facilitó declarar las actuaciones como proyectos de interés autonómico.

A empezar 2026 se sacará a concurso la sustitución de la tubería submarina, en servicio desde hace más de dos décadas y con frecuentes averías. La obra deberá estar ejecutada en siete meses.

Iniciativa ambiciosa

De forma paralela, se trabaja en un nuevo sistema de saneamiento, cuyo proyecto estará redactado en el segundo trimestre de 2026; para de inmediato darse pie a la licitación de las obras.

La implantación de las infraestructuras necesarias se realizará tanto en el interior, como en el exterior del núcleo urbano de Caleta de Sebo. Habrá que actuar en el Llano de La Mareta, donde está la depuradora; en el camino de conexión con Caleta de Sebo, para ubicar conducciones; y en el entorno del núcleo urbano, para la implantación de canalizaciones.

Reafirmando las palabras de Fernando Clavijo, el consejero Manuel Miranda subrayó que «estamos trabajando para que a final de la legislatura la situación de La Graciosa sea totalmente distinta a la que nos encontramos».