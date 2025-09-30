Las mejoras sanitarias de La Graciosa suman más de 40 servicios cada mes Fernando Clavijo comprueba sobre el terreno la valía de las nuevas prestaciones, fruto de una inversión de más de 1,1 millones de euros

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha visitado este martes La Graciosa, para conocer de primera mano los recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC); adscrito a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC) y dependiente de la Consejería de Sanidad.

Acompañado por los consejeros de Sanidad y Política Territorial, Aguas y Emergencias, Esther Monzón y Manuel Miranda, así como, por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, acudieron al puesto base de la nueva ambulancia que comenzó a dar servicios en la isla en el mes de junio. En total, en estos tres meses el nuevo servicio se ha activado en 133 ocasiones. Es decir, al menos se han cubierto 40 servicios por mes.

El presidente destacó «la importancia de estos nuevos recursos para intervenciones sanitarias urgentes en la isla, que han supuesto una inversión de 1.105.765 euros y que representa una mejora tanto en los recursos materiales como de personal». En concreto, de las 133 activaciones del nuevo servicio en la octava isla, casi un centenar (93) correspondió a incidentes relacionados con enfermedades y una veintena (24) a intervenciones en accidentes.

Fernando Clavijo destacó que «seguimos dando pasos para acercar la atención sanitaria a todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de la isla en la que residan. Una atención -subrayó- que hoy en La Graciosa nos permite dar con estos nuevos recursos una respuesta más rápida, eficaz y en condiciones de mayor seguridad a quienes lo necesitan».

Contrato firmado en abril

Monzón puso en valor que «además de una ambulancia de soporte vital básico, el nuevo servicio incluye un vehículo 4x4 de rescate adicional que pueden utilizar los sanitarios para llegar a lugares que resultan inaccesibles para otro tipo de transportes». Se trata de una de las mejoras de este servicio que fue adjudicado por GSC Canarias el 27 de marzo y cuyo contrato se formalizó el 9 de abril.

El vehículo 4x4 que se suma a la ambulancia de soporte vital básico dispone, además, de tres plazas para personal sanitario, más la camilla, y tiene capacidad para trasladar todo el equipamiento sanitario exigido para la ambulancia contratada.

Otra de las mejoras incluidas en el nuevo contrato del servicio de ambulancia para la isla es la incorporación de un técnico de transporte sanitario adicional para aquellos usuarios que requieran el traslado en camilla en los barcos que realizan la ruta marítima entre La Graciosa y Lanzarote.

Respirador

Asimismo, el nuevo servicio de ambulancia para La Graciosa también incluye mejoras en el equipamiento técnico sanitario de los vehículos, como la incorporación de respirador artificial IPPV guiado por voz para asistir al masaje cardiaco y transmisión de datos mediante Bluetooth al aplicativo AmbulancePad, entre otras mejoras.

Para la Consejería de Sanidad, se trata de nuevos recursos que redundan en la asistencia sanitaria urgente para la población que residen en La Graciosa, o que visita la isla.