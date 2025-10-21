Cata solidaria para combatir el cáncer de mama

CANARIAS7 San Bartolomé Martes, 21 de octubre 2025, 13:42 Comenta Compartir

Este domingo pasado tuvo lugar la tercera Cata Solidaria con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una iniciativa organizada en colaboración entre el Área de Igualdad del Ayuntamiento de San Bartolomé y Bodegas El Grifo; en una iniciativa colectiva de apoyo a las entidades que cuidan y atienden a pacientes y familias en torno a esta enfermedad.

Gracias a esta iniciativa, se logró una recaudación de 2.350 euros. El dinero será destinado íntegramente a la investigación de esta enfermedad.

Según el alcalde de San Bartolomé, Isidró Pérez, esta cuantía se otorgará a las asociaciones AFOL y AECC de Lanzarote, «con el objetivo de aportar recursos fundamentales para la investigación, el apoyo a pacientes y sus familias, así como la promoción de campañas de concienciación y prevención en la isla».

Por su parte, la concejala de Igualdad, Mónica de León, hizo hincapié en que «esta acción refleja nuestro compromiso como Institución para avanzar en la investigación del cáncer de mama y mejorar la calidad de vida de quienes se ven afectadas por esta enfermedad».

El Ayuntamiento de San Bartolomé, en nota trasladada a la opinión pública, agradece la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanos comprometidos.