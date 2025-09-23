Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Fund Grube inaugura una nueva tienda en Lanzarote: Fund Grube Teguise Playa

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:11

Fund Grube continúa su expansión en las Islas Canarias con la apertura de una nueva tienda en Lanzarote. El pasado viernes 19 de septiembre, se inauguró oficialmente Fund Grube Teguise Playa, un nuevo espacio pensado para ofrecer a residentes y turistas una experiencia de compra única en un entorno privilegiado.

Ubicada en una zona estratégica de la isla, Fund Grube Teguise Playa ofrecerá, tanto a sus clientes tanto locales como turistas, una atención personalizada gracias a su equipo de vendedores profesionales, experiencias de compra únicas en todas sus secciones de perfumería, cosmética, textil, zapatería y complementos, manteniendo el compromiso de calidad y servicio de atención personalizada que caracteriza a la marca.

Con esta apertura, Fund Grube refuerza su presencia en Lanzarote y sigue apostando por el desarrollo económico local, generando empleo y fomentando un turismo de calidad.

La apertura de Fund Grube Teguise Playa se enmarca dentro del plan de crecimiento que la compañía está llevando a cabo en el archipiélago canario, consolidándose como un referente del retail en las islas.

