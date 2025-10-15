Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oswaldo Betancort, en la tribuna del Parlamento de Canarias. C7
Lanzarote y La Graciosa

Más bonificaciones a la producción agrícola y ganadera, mediando el presidente insular

Se trasladará el acuerdo al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España

CANARIAS7

Arrecife

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:45

Comenta

El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles la Proposición No de Ley (PNL) defendida por el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, diputado de CC, destinada a promover la creación de nuevas bonificaciones e incentivos fiscales para los productores agrícolas y ganaderos de Lanzarote y La Graciosa. El acuerdo resultó unánime, con dos bases.

En primer lugar, se insta al Gobierno canario a establecer una deducción autonómica en el IRPF dirigida a los agricultores y ganaderos que trabajen en los sistemas tradicionales de cultivo, dentro del marco del territorio SIPAM.

Y de otro lado, se pide al Gobierno del España la creación de un índice corrector 'territorios SIPAM' dentro del régimen de estimación objetiva del IRPF, con el fin de reconocer los mayores sobrecostes y menores rendimientos estructurales que afrontan los productores.

Fundamentos

«No pedimos privilegios, pedimos justicia fiscal», en versión de Betancort, «no es justo que quien trabaja en condiciones extremas tribute igual que quien produce diez veces más bajo riego intensivo»; explicó, tomando como ejemplo el sistema de trabajo habitual de los viticultores locales.

«Producir en Lanzarote cuesta más y rinde menos», dijo el presidente cabildicio, señalando que «una hectárea de papas bajo enarenado puede producir apenas 15 toneladas, mientras en otras zonas de España se alcanzan 50; o que una viña en La Geria da 1.000 kilos frente a los 14.000 de otras regiones, y sin embargo tributan igual».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  2. 2 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El taxi de Las Palmas de Gran Canaria cambia los taxímetros y empieza a cobrar las nuevas tarifas
  4. 4 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  6. 6 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  7. 7 Desarticulada en Vecindario una trama de estafa espiritual
  8. 8 10 recetas otoñales para disfrutar de todo el sabor casero con platos fáciles y reconfortantes
  9. 9 Tenso careo en el Congreso entre Torres y el PP: «chistorras con mojo picón» y «calumnias»
  10. 10 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 15 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Más bonificaciones a la producción agrícola y ganadera, mediando el presidente insular

Más bonificaciones a la producción agrícola y ganadera, mediando el presidente insular