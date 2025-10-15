Más bonificaciones a la producción agrícola y ganadera, mediando el presidente insular

CANARIAS7 Arrecife Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:45 Comenta Compartir

El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles la Proposición No de Ley (PNL) defendida por el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, diputado de CC, destinada a promover la creación de nuevas bonificaciones e incentivos fiscales para los productores agrícolas y ganaderos de Lanzarote y La Graciosa. El acuerdo resultó unánime, con dos bases.

En primer lugar, se insta al Gobierno canario a establecer una deducción autonómica en el IRPF dirigida a los agricultores y ganaderos que trabajen en los sistemas tradicionales de cultivo, dentro del marco del territorio SIPAM.

Y de otro lado, se pide al Gobierno del España la creación de un índice corrector 'territorios SIPAM' dentro del régimen de estimación objetiva del IRPF, con el fin de reconocer los mayores sobrecostes y menores rendimientos estructurales que afrontan los productores.

Fundamentos

«No pedimos privilegios, pedimos justicia fiscal», en versión de Betancort, «no es justo que quien trabaja en condiciones extremas tribute igual que quien produce diez veces más bajo riego intensivo»; explicó, tomando como ejemplo el sistema de trabajo habitual de los viticultores locales.

«Producir en Lanzarote cuesta más y rinde menos», dijo el presidente cabildicio, señalando que «una hectárea de papas bajo enarenado puede producir apenas 15 toneladas, mientras en otras zonas de España se alcanzan 50; o que una viña en La Geria da 1.000 kilos frente a los 14.000 de otras regiones, y sin embargo tributan igual».