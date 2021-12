El Ayuntamiento de Arrecife paga al fin los recibos del agua consumida entre 2006 y 2013

La alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, ha firmado el decreto por el que autoriza y ordena el pago de cerca de 756.000 euros para saldar definitivamente la deuda histórica que mantenía el consistorio con la empresa pública de aguas, Inalsa, desde hace más de una década. Ya se había un primer pago por valor de casi 40.500 euros.

Con la medida se liquidan recibos emitidos por Inalsa entre 2006 y 2013. Cabe considerar al respecto que vistos los impagos, el Consorcio del Agua, propietario de Inalsa, demandó en los tribunales al Ayuntamiento de Arrecife y en mayo de 2019 una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Las Palmas condenó al Consistorio a hacer efectivo el abono de la deuda más los intereses moratorios y las costas del juicio.

La alcaldesa ha declarado este miércoles que «desde el primer momento he trabajado para acordar con el Consorcio del Agua, propietario de Inalsa, el pago de la deuda y que ésta no siga creciendo con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas», añadiendo que «lamentablemente, durante demasiados años, este Ayuntamiento ha estado sin rumbo y no se ha gestionado bien el dinero público y esto lo estamos pagando ahora».

A juicio de la regidora, «es absolutamente inadmisible que la administración pública no pague durante más de una década el suministro del agua como lo hace cualquier hijo de vecino».

El decreto firmado por Astrid Pérez, fechado el pasado lunes 13 de diciembre, detalla que desde el departamento de Intervención del Ayuntamiento de Arrecife, con fecha 4 de agosto de 2021, fue practicada retención de crédito por importe de 796.377,00 euros (expediente 2/2021-2164) a fin de atender la cantidad adeudada.