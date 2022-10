Atentan contra la palmera inclinada de Masdache, popular en Instagram

En Lanzarote hay varias palmeras peculiares, tumbadas por la acción de años y años del viento. Es la asentada en una finca de Masdache la que más popularidad ha alcanzado en los últimos meses, a causa de que ha sido retratada por muchos asiduos de la red social Instagram, no siempre en las mejores condiciones y con el añadido de que en ocasiones dañando espacios cercanos y causando molestias en el entorno. A causa de lo acontecido en el fin de semana, de seguro que la presencia humana en la zona decrecerá a gran nivel; a causa de que el árbol ha sido objeto de un acto de vandalismo irreversible.

La palmera fue talada desde la base por alguien que se acercó a la zona a pie, según las primeras indagaciones hechas este lunes, con instrumental suficiente para cometer el daño. El popular árbol «sufrió un corte en la base de al menos 25 a 30 centímetros», según una primera valoración a cargo del alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, una vez visto el informe preliminar elaborado por la Policía Local, que ha abierto una investigación. El peso de la copa hizo el resto. El tronco se partió al completo, quedando el árbol tirado en el suelo.

Tronco cortado. / C7

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) también ha iniciado gestiones para averiguar la autoría de este atentado contra el medio ambiente, según fuentes de la Benemérita consultadas por este diario, que hicieron especial hincapié en que está prohibida la destrucción de palmeras en estado silvestre en cualquier punto de Canarias. E n caso de averiguarse la autoría de la acción, en consecuencia, se emprenderán medidas legales, de inmediato.

Aviso en el verano

Se da la circunstancia de que la palmera contaba con el encanto añadido del entorno donde se encontraba el ejemplar inclinado. Un espacio volcánico, relativamente alejado de espacios habitados y de caminos y similares.

En el verano, vista la notoriedad que estaba alcanzado el ejemplar, Medio Ambiente del Cabildo hizo pública una advertencia, con intención de preservar la palmera y su entorno. «Respeta, sé sensible y no repitas la misma foto por unos likes más en redes sociales», decía el mensaje, en el que se pedía que no se colocara peso sobre el tronco, visto que se hizo común subirse al árbol.