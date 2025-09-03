Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Olivia Duque y Eugenio Robayna, en una vía que será objeto de mejora. C7

El asfaltado de la red viaria de Tahíche y Guatiza contará con 1,2 millones de euros

Se contempla actuar en más de medio centenar de trazados

CANARIAS7

Teguise

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:19

El Ayuntamiento de Teguise ha aprobado esta semana, en junta de gobierno presidida por la alcaldesa, Olivia Duque, una inversión inicial de 1,25 millones de euros, para un plan de asfaltado específico para Tahíche y Guatiza. Con cargo al remanente, permitirá la mejora y modernización de más de 50 calles.

Las actuaciones se centrarán en repavimentar y mejorar la señalización horizontal y vertical, lo que contribuirá a un entorno viario más seguro para conductores y peatones.

«Con esta inversión, demostramos que trabajamos en avanzar en la accesibilidad y en la mejora de la calidad de vida en cada uno de los pueblos de Teguise», según la regidora; añadiendo el concejal de Vías y Obras, Eugenio Robayna, que la acción «es una respuesta directa y contundente a las peticiones que hemos recibido de los vecinos».

