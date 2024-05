Arrecife tramita aún la alegación de la empresa que aspira al servicio de grúa

La alegación de comienzos del año de Click Asistencia, para avalar que sí es una mercantil capaz de asumir el servicio de grúa en Arrecife, sigue sin resolverse. Se debe a que se ha demandado un nuevo informe a Secretaría, a bien de que se ratifique por su actual titular el informe de meses atrás, firmado por una funcionaria que ha cambiado de destino, donde se llegó a concluir que la empresa no podía hacerse cargo de la actividad, al estar presente en el accionariado un agente de la Policía Local.

Mientras no se resuelva la circunstancia, desde Contratación no se podrán tomar medidas definitivas. La intención del gobierno local, según el alcalde, Yonathan de León, pasa por retrotraer parte del expediente, para poder entonces retomar la licitación activada en otoño del pasado año. En consecuencia, todavía no se puede poner fecha a la contratación del servicio.

En iguales circunstancias se encuentran los procesos abiertos en el Ayuntamiento para ceder a un tercero la gestión del Depósito Municipal de Vehículos y para contratar un servicio específico de traslados de vehículos carrozados para eventos festivos. También en estos dos procedimientos se presentó Click Asistencia, existiendo también informes donde se plasmó que esta mercantil debería quedar apartada. En esta entidad tiene el agente objeto de atención el 5% de la representación en la actualidad, siendo la mayoría del accionariado de un familiar de este funcionario.

Régimen de incompatibilidades

Cuando se licitaron los tres servicios, en 2023, el agente contaba con una mayor participación en la empresa, que en tiempos fue propiedad de la familia de Pedro San Ginés, actual senador por el archipiélago, en representación de Coalición Canaria (CC).

Entre las tres propuestas hay un liza contratos por valor de más de 800.000 euros durante varios años. Y con la posibilidad de plantear revisiones al alza, dentro del marco legal, hasta de un 20%, como CANARIAS7 ya dio cuenta.

Cabe recordar que fue a comienzos de años cuando se tuvo conocimiento de la firma de tres decretos por el alcalde, donde se estableció que una empresa relacionada con un agente de la Policía Local no está cualificada para asumir servicios municipales de manera directa. En los tres casos se estableció la prohibición a la firma de una relación contractual con Click Asistencia, «visto que se ha incumplido el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la Policía Local», dejándose abierta la opción para la mercantil de presentar alegaciones para su defensa.

La empresa presentó escritos en los tres casos, con iguales argumentos para reclamar la firma de los contratos pretendidos.

Ingresos como garantía

Hasta que no se resuelvan los expedientes objeto de polémica no se podrá determinar qué acontece con los ingresos del licitador, en concepto de garantía contractual. Hechos mediante transferencia bancaria, «se encuentran pendientes de su efectiva constitución», según documento oficial, «en función de si finalmente se procede o no adjudicar los contratos». De declararse desiertas las propuestas, se devolverá el dinero.