Autoridades plantando un árbol meses atrás. C7

Arrecife no suma ofertas para la red de riego de zonas verdes

Consta otra licitación infructuosa en 2024

José R. Sánchez López

Arrecife

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:25

Comenta

La licitación abierta en septiembre por el Ayuntamiento de Arrecife, de cara a contar con una nueva red de riego de zonas verdes, ha resultado baldía. Se ha tenido que dejar desierta, al no sumar propuestas ajustadas al presupuesto de casi 895.000 euros.

En consecuencia, queda el Consistorio obligado a una nueva intentona, con probablemente un presupuesto más alto.

Se pretende «suministrar agua regenerada de calidad a la gran mayoría de parques, jardines y otras zonas verdes de la ciudad, donde actualmente no llega la red, no hay caudal o no hay presión», dice el proyecto.

Consta otra licitación infructuosa. Fue así el pasado año.

La red se quiere que discurra por el perímetro desde la circunvalación, desde donde se distribuirá todas las ramificaciones de riego a los jardines y parques actuales, más las nuevas zonas proyectadas.

