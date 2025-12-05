Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Trazado necesitado de mejora en el centro de la capital. CBL

Arrecife se garantiza el cuidado de las calles durante un año

El contrato se firmará por poco más de 1,14 millones de euros

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:21

Con una inversión de poco más de 1,14 millones de euros tendrá garantizado el Consistorio de Arrecife el arreglo de daños en calles de la capital durante un año. La adjudicación se ha decidido que sea para la mercantil local Horinsa, después de haber analizado los técnicos municipales las tres ofertas recibidas.

El contrato a suscribir en pocos días deberá servir para quitar baches y arreglar desperfectos. «Aunque la casuística que puede presentarse resulta ser extremadamente extensa, debe quedar claro en las actuaciones que se lleven a cabo, que no se trata de obra nueva, sino de reparaciones y actividades de mantenimiento y conservación», se dio a conocer en las bases del concurso dado a conocer en septiembre.

La iniciativa queda al margen de obras de mejora en marcha de calles capitalinas, caso de las que se ejecutan desde hace meses atrás en el barrio de Tinasoria.

Además, dentro de pocos días se confía en que también se pueda cerrar, esta vez de manera provechosa, la licitación dispuesta para contar con mantenimiento regular de los semáforos, tras dos intentonas que hubo que dejar desiertas; según el alcalde capitalino, Yonathan de León. De presupuesto para dos años se cuenta con casi 264.000 euros.

Y cabe recordar que días atrás, como CANARIAS7 dio cuenta, se alcanzó un acuerdo con Instalaciones Eléctricas Conejeras para el mantenimiento cotidiano de la señalización viaria. Por un año se hará un pago de 170.000 euros.

