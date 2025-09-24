Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 24 de septiembre de 2025
Momento de la entrega. COBER LANZAROTE

Arrecife entrega los premios turísticos en la Recova

Los cinco galardones fueron dados a conocer la pasada semana

CANARIAS7

Arrecife

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:32

En la noche de este martes 23 de septiembre se dieron los galardones dedicados al turismo, en la edición de 2025, que se otorgan por el Consistorio de Arrecife, en acto celebrado en la Recova.

Se entregaron reconocimientos a Ambrosio Martín (trayectoria deportiva), Héctor Fernández (trayectoria empresarial), Toni Orosa (trayectoria cultural y artística) y Lanzarote Summer Challenge (evento deportivo). Y en especial se reconoció al Real Casino Club Náutico, en acto presidido por el alcalde, Yonathan de León.

Las cinco menciones fueron dadas a conocer la pasada semana, fruto del encuentro en días previos de la Mesa de Turismo de Arrecife, con participación de Eli Merino, concejala del ramo, sin voto.

