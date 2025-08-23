Haría adjudica la compra de carpas para el mercadillo de los sábados
La adquisición se viene tramitando desde el pasado año
José R. Sánchez López
Haría
Sábado, 23 de agosto 2025, 21:30
Durante el otoño es de prever que el mercadillo de Haría estrene carpas, una vez que el Ayuntamiento cerró días atrás el proceso de compra, fruto de un concurso habilitado en 2024.
El contrato a formar con la mercantil local Paviquimia supondrá para las arcas locales un desembolso de casi 216.900 euros, dándose un importante ahorro con respecto al presupuesto que se estableció de salida.
Se estrenarán 80 carpas pequeñas y 40 carpas grandes; en el marco de un plan destinado a ampliar la superficie cotidiana del mercadillo norteño, habitual en la mañana de los sábados. De 2.300 metros cuadrados de superficie se aspira a llegar a 4.300 metros cuadrados.
El alcalde, Alfredo Villalba considera que esta iniciativa permitirá que «el mercadillo municipal no solo tenga una apariencia más moderna y profesional», sino también que sea «más funcional y cómodo para todas las personas que lo visitan cada sábado»; según declaraciones recogidas por CANARIAS7 hace algún tiempo atrás.
