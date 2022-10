Absueltos los acusados de la segunda pieza de Montecarlo en Arrecife, salvo exintenventor y una exconcejala

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha decidido absolver a todos los acusados de la pieza de Inelcon, segunda pieza juzgada del caso Montecarlo en Arrecife; con la salvedad del antiguo interventor, Carlos Sáenz Melero, quien reconoció que había hecho uso ilegal de fondos públicos y deberá cumplir cuatro años y tres meses de inhabilitación; y la exconcejala Isabel Martinón, que deberá cumplir pena de inhabilitación de siete años, ambos por prevaricación administrativa.

En el caso la titular de Hacienda entre parte de 2009, 2010 y parte de 2011, la decisión judicial no comparte la visión que expuso Isabel Martinón en la vista, destinada a que quedara patente que se limitó a firmar órdenes de pago convenientemente avaladas, siempre, por Intervención y Tesosería.

Fruto del juicio celebrado en la pasada primavera, quedan libres de toda acción punible el exalcalde José Montelongo y los antiguos concejales Eduardo Lasso, Víctor Sanginés y Alberto Morales; así como los técnicos Isidro Hernández, Miguel Ángel Leal, Penélope Tabares, José Nieves. E igual acontece con el empresario Carlos Lemes, vinculado a las empresas Señalcon e Inelcon. Para todos ellos se pedía por Fiscalía severas penas de cárcel, con adhesión de la representación del Consistorio y de la acusación popular.

841.794 euros

La condena del antiguo interventor, ya con otras penas por acciones similares, estaba cantada. Toda vez que en la vista reconoció que había obrado para desviar 841.794 euros por servicios y obras supuestamente no prestados. En el juicio se atribuyó la responsabilidad en exclusiva. Por reconocer la acusación, el Ministerio Fiscal anunció durante el juicio que rebajaba de modo sensible la demanda de condena de cárcel, quedando recortada a 18 meses. Esta demanda de prisión no se ha tenido en cuenta.

En la vista, en fechas de abril, mayo y junio, en Arrecife y Las Palmas de Gran Canaria, se intentó demostrar que se dieron supuestos pagos anómalos por el Consistorio de la capital, por servicios de iluminación. Se contó con más de medio centenar de testigos.

Las partes pueden presentar recurso.