Detectan subalquileres en las casas-contenedores de las víctimas del volcán de La Palma

El alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, ha denunciado este lunes que han detectado subarriendos en los contenedores habilitados para las víctimas de la erupción del volcán de La Palma y ha dicho que van a trabajar en identificarlos y solucionar la situación.

En declaraciones a los medios, Llamas ha explicado que el Ayuntamiento se personó en algunos de los contenedores y observaron que el titular del contenedor no era el que vivía allí.

«A los que lo hacen mal hay que señalarlos y hay que identificarlos porque no puede ser. Igual que los contenedores están todos adjudicados, los 85, ha habido contenedores que han estado vacíos desde el minuto uno hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que tendrás otra vivienda y no cedes el paso para que lo coja otra familia», se ha quejado el regidor municipal.

Ha insistido en que quien alquile su contenedor «lo hace mal y hay que decirlo», de igual modo que quien lo tiene para utilizarlo como «segunda residencia o para que vaya a estudiar su hijo».

«También hay casos de gente que no vive en la isla o que los tienen vacíos porque esperan algo... Yo supongo que la gente lo que pensará es que, bueno, me quedo y no lo doy por si a lo mejor viene una vivienda definitiva seguir teniendo el acceso», ha reflexionado Javier Llamas, que ha subrayado en que van a investigar todo y a iniciar expedientes de expulsión del contenedor.

En ese sentido, ha dicho que no habrá «medias tintas»: «Si no estás haciendo las cosas bien, no eres digno de tener un contenedor y te vas fuera, así de claro».

Será al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) a quien le corresponderá preparar esos expedientes de expulsión.

«Las personas que viven los contenedores hoy viven de una manera quizá mejor que en otros sitios porque nos hemos esforzado en darles calidad. Y desde luego lo que también vamos a hacer es sacarlas de allí cuanto antes porque son viviendas temporales (...). Por eso estamos trabajando en hacer viviendas sociales para alquiler asequible y que puedan salir de allí cuanto antes», ha concluido Javier Llamas.