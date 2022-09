Belleza y dolor en 'Las otras historias del volcán' La palma: un año de la erupción Un libro benéfico, editado por la productora I Love The World, da voz a un centenar de personas afectadas por la erupción

Portada del libro editado a beneficio de los afectados. / I love the World

«Mi nombre es Vanesa y sabía que solo abrir el ordenador para escribir esto me produciría un nudo en la garganta. Mi familia materna perdió todo. Nos quedan solo los cuerpos de mis abuelos maternos en el cementerio de Las Manchas, si es que están». Así comienza uno de los cien testimonios recogidos en el libro 'Las otras historias del volcán', un volumen editado por la productora I Love the World para rescatar las voces de los afectados por el volcán de La Palma y de quienes les arrimaron el hombro durante la erupción.

El libro tiene dos propósitos; recaudar fondos para los afectados y, sobre todo, impedir que las personas damnificadas caigan en el olvido.

El volumen, de casi 300 páginas, arranca con las espectaculares fotografías de la productora y el relato de su gerente, Alfonso Escalero, que acudió a la isla para retratar la belleza del fenómeno y acabó desgarrado al comprobar el daño causado por el volcán y haciendo vuelos de dron para sacar a los vecinos de la incertidumbre informándoles de si sus casas habían sobrevivido o no a la lava.

El libro surge del propósito de transformar «la tristeza y la impotencia» que sintió en «un motor de cambio» para que los errores cometidos en la gestión de la catástrofe no se repitan.

En las siguientes páginas, se suceden los dolorosos testimonios de quienes perdieron su ancla vital bajo la lava y no tienen a dónde volver. También los de personas que trabajaron en la emergencia, desde guardias civiles a veterinarios o voluntarios.

Las conclusiones las aportan los psicólogos Aitor Alonso y Susana Lasvignes. «Pasado un año, aún no hay respuestas sobre el futuro de los afectados. Cada día que pasa, ponerse en el lugar de ellos es más difícil. Es una bomba de relojería para la salud mental», lamenta Escalero, que no ha tenido espíritu para celebrar el reciente estreno del documental 'Islas Canarias: Nacidas del Fuego' realizado por I Love the World para National Geographic.

Los agradecimientos de los afectados a las personas que los ayudaron y las imágenes de los escolares formando palabras de ánimo son las partes más luminosas de este libro.

La preventa de 6.000 ejemplares, adquiridos por el Parlamento de Canarias, los ayuntamientos de El Paso, Santa Cruz de Tenerife y Vélez-Málaga, además de por las empresas Domingo Alonso, Cinco Océanos, Caja Siete, Archipiélago Renting, Egatesa, Canauto y Air Media, posibilitó financiar la edición de las dos versiones del libro; una económica, que se vende por 50 euros, y otra de lujo, por 250 euros.

Se puede adquirir on line a través de las plataformas Amazon y Guanxe.