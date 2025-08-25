Tres días de luto en Valle Gran Rey tras el atropello de dos vecinos Un vehículo se salió de la vía este domingo en la carretera GM-1 e impactó contra una vivienda

Efe Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 25 de agosto 2025, 11:25

El Ayuntamiento de Valle Gran Rey ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de dos vecinos del municipio, un hombre y una mujer, atropellados por un vehículo que se salió de la vía en la carretera GM-1 e impactó contra una vivienda.

Desde este lunes, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales como muestra de respeto y solidaridad con las familias afectadas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha suspendido todos los actos públicos organizados por la institución durante la vigencia del luto oficial, informa en un comunicado.

El alcalde de Valle Gran Rey, Borja Barroso, destaca que las víctimas eran «vecinos muy queridos en nuestra comunidad, cuyo recuerdo permanecerá siempre en la memoria colectiva« del municipio.

«En momentos tan dolorosos como este, queremos acompañar a sus familias y amigos en el sentimiento y expresarles todo nuestro apoyo y cariño», añade el alcalde.

El accidente tuvo lugar a la altura de Arure, adonde se desplazaron los servicios de emergencias tras recibir un aviso a las 18:53 horas de que un vehículo se había salido de la vía y había impactado contra la pared de una vivienda, atropellando a dos personas que se encontraban en el exterior de la misma.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó tres ambulancias y un helicóptero medicalizado y también acudieron a lugar un médico y un enfermero del centro de Atención Primaria, bomberos de Valle Gran Rey, personal de Protección Civil, Medio Ambiente y Guardia Civil.

Los recursos sanitarios confirmaron el fallecimiento de las dos personas atropelladas que se encontraban fuera de la vivienda, al presentar lesiones incompatibles con la vida.

Asimismo, asistieron a los ocupantes del vehículo, uno de ellos, una mujer, con lesiones graves que tuvo que ser trasladada en el helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, donde ingresó en estado crítico.

El conductor del vehículo presentaba un traumatismo en cadera de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera.