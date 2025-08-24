Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de trabajadores del SUC. C7

Dos muertos y una mujer en estado crítico tras un atropello en La Gomera

El vehículo se salió de la vía e impactó contra la pared de una vivienda, atropellando a las dos personas que se encontraban en el exterior de la misma

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Domingo, 24 de agosto 2025, 22:17

Un hombre y una mujer han fallecido este domingo tras ser atropellados por un vehículo que se salió de la vía en la carretera GM-1 en Valle Gran Rey (La Gomera) e impactó contra una vivienda, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Al lugar del incidente, que ocurrió a la altura de Arure, se desplazaron los servicios de emergencias tras recibir un aviso a las 18.53 horas de que un vehículo se había salido de la vía y había impactado contra la pared de una vivienda, atropellando a dos personas que se encontraban en el exterior de la misma.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó tres ambulancias y un helicóptero medicalizado y también acudieron a lugar un médico y un enfermero del centro de Atención Primaria, bomberos de Valle Gran Rey, personal de Protección Civil, Medio Ambiente y Guardia Civil.

Los recursos sanitarios confirmaron el fallecimiento de las dos personas atropelladas que se encontraban fuera de la vivienda, al presentar lesiones incompatibles con la vida.

Asimismo, asistieron a los ocupantes del vehículo, uno de ellos, una mujer, con lesiones graves que tuvo que ser trasladada en el helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, donde ingresó en estado crítico.

El conductor del vehículo presentaba un traumatismo en cadera de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera.

Además el equipo del SUC y Atención Primaria evaluaron y atendieron a varias personas que presenciaron el accidente y que presentaban crisis de ansiedad.

Los recursos de emergencias desplazados al lugar del accidente colaboraron en asegurar la zona y la toma de tierra del helicóptero.

Asimismo la Guardia Civil se encargó de las diligencias correspondientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El gigante chino del e-commerce JD.com entrará en Canarias a través de las 7 tiendas de Mediamarkt
  2. 2 Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas
  3. 3 Plagas de verano en Las Palmas de Gran Canaria: «Llevo desde hace tres meses con cucarachas en casa»
  4. 4 Nayra Bertol, la canaria que llegó al Registro de la Propiedad en tiempo récord
  5. 5 Sánchez y su esposa, de buceo en Lanzarote
  6. 6 Desembarcan en Arguineguín a los 248 migrantes que se encontraban a la deriva
  7. 7 Federico Grillo: «El monte crece más de lo que somos capaces de limpiar. Necesitamos que las riendas se repartan»
  8. 8 Fallece el presidente de Remax España, Javier Sierra
  9. 9 Dónde saborear Gran Canaria según Francisco Rivero, periodista y empresario
  10. 10 Muere Ángel Jove, presidente de Anjoca y fundador de Elba

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Dos muertos y una mujer en estado crítico tras un atropello en La Gomera

Dos muertos y una mujer en estado crítico tras un atropello en La Gomera