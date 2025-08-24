Dos muertos y una mujer en estado crítico tras un atropello en La Gomera El vehículo se salió de la vía e impactó contra la pared de una vivienda, atropellando a las dos personas que se encontraban en el exterior de la misma

Efe Santa Cruz de Tenerife Domingo, 24 de agosto 2025, 22:17

Un hombre y una mujer han fallecido este domingo tras ser atropellados por un vehículo que se salió de la vía en la carretera GM-1 en Valle Gran Rey (La Gomera) e impactó contra una vivienda, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Al lugar del incidente, que ocurrió a la altura de Arure, se desplazaron los servicios de emergencias tras recibir un aviso a las 18.53 horas de que un vehículo se había salido de la vía y había impactado contra la pared de una vivienda, atropellando a dos personas que se encontraban en el exterior de la misma.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó tres ambulancias y un helicóptero medicalizado y también acudieron a lugar un médico y un enfermero del centro de Atención Primaria, bomberos de Valle Gran Rey, personal de Protección Civil, Medio Ambiente y Guardia Civil.

Los recursos sanitarios confirmaron el fallecimiento de las dos personas atropelladas que se encontraban fuera de la vivienda, al presentar lesiones incompatibles con la vida.

Asimismo, asistieron a los ocupantes del vehículo, uno de ellos, una mujer, con lesiones graves que tuvo que ser trasladada en el helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, donde ingresó en estado crítico.

El conductor del vehículo presentaba un traumatismo en cadera de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera.

Además el equipo del SUC y Atención Primaria evaluaron y atendieron a varias personas que presenciaron el accidente y que presentaban crisis de ansiedad.

Los recursos de emergencias desplazados al lugar del accidente colaboraron en asegurar la zona y la toma de tierra del helicóptero.

Asimismo la Guardia Civil se encargó de las diligencias correspondientes.