San Sebastián de La Gomera gana la final del Grand Prix Tras disputarse la final contra Cubas de la Sagra, se convirtió en el primer municipio canario en ganar el popular concurso

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 26 de agosto 2025, 08:51 | Actualizado 09:07h. Comenta Compartir

El equipo de San Sebastián de La Gomera se proclamó este lunes campeón del Grand Prix de Televisión Española tras ganar en la final al municipio madrileño de Cubas de la Sagra con un resultado de 22 puntos a 18, una ajustadísima puntuación final que evidencia la intensidad con la que se vivió el último programa de esta edición. Además, logró sumar un nuevo récord de audiencia.

Se trata del primer municipio canario que gana una final del Grand Prix, que ha contado con presencia canaria en distintas ediciones desde su estreno, con la participación del municipio de Haría, Lanzarote; El Sauzal, Güímar y Buenavista del Norte, Tenerife; Antigua y Pájara, Fuerteventura; y Firgas, Gran Canaria. Tanto Haría como Pájara lograron llegar hasta la final, en 1995 y 1997, respectivamente.

La alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, cuya participación en el programa resultó decisiva para alcanzar la victoria final, felicitó con orgullo a todos los integrantes del equipo gomero «que lucharon cada punto y cada prueba dando muestra de su pundonor, compromiso y compañerismo».

Eemarcó que desde el Ayuntamiento no se tuvo ninguna duda a la hora de presentar su candidatura y emprender esta aventura televisiva, «la participación de nuestro municipio en uno de los concursos más emblemáticos y con mayor audiencia de la programación estival de Televisión Española ha supuesto disponer de un escaparate extraordinario a nivel nacional en el que hemos podido mostrar la enorme riqueza patrimonial, natural, cultural y gastronómica de La Gomera». Asimismo, recordó que el premio del Grand Prix, dotado con 20.000 euros, irá destinado a los Centros Ocupacionales Asociación Diversidad Funcional Isla de La Gomera.

Su paso por el programa

Liderado por la alcaldesa, San Sebastián de La Gomera defendía el color azul y contó con el apadrinamiento del campeón de motociclismo Jorge Lorenzo. Mientras que los amarillos de Cubas de la Sagra con Tania Sánchez, primera teniente de alcalde, estuvieron acompañados de la actriz Adriana Torrebejano como madrina.

El equipo de San Sebastián arrancó el programa ganando la primera prueba, «Los Recoge Cocos», logrando así la primera posición en la clasificación general y rompiendo con el guion marcado en los programas anteriores, en los que se comenzó con sendas derrotas.

La grada azul, acostumbrada ya a la necesidad de las remontadas heroicas, animaba con el silbo gomero en cada prueba, empujando a su equipo hacia una victoria que parecía accesible aunque lejana, y preparados para la posible reacción de los madrileños de Cubas de la Sagra.

San Sebastián de La Gomera mantuvo su primera posición en el marcador general hasta que perdió en la emblemática prueba de «La Patata Caliente», logrando un valioso empate a 12 puntos en la general que tan solo fue el primer paso para la meteórica remontada del equipo amarillo.

A partir de ese momento, la grada azul se abonó de nuevo a los nervios y al sufrimiento, perdiendo en el «Champions Prix» y en «Los Pingüinos Matemáticos», aunque empatando en «Los Troncos Locos» y ganando en «Los Superbolos», pruebas emblemáticas en la historia de este programa estival. A pesar de ese pequeño respiro, el equipo gomero llegó a la última prueba perdiendo por 19 a 21 para enfrentarse a «El Diccionario».

Sin duda, la historia de San Sebastián de La Gomera ha quedado marcada por las remontadas conseguidas gracias a los aciertos en «El Diccionario». Padilla y Lourdes Armas López, asesora cultural de San Sebastián, acompañadas por Jorge Lorenzo, lograron el triunfo de los gomeros con un acierto frente a los dos errores del equipo amarillo. El marcador final, con 22 puntos a favor de San Sebastián de La Gomera frente a los 18 de Cubas de la Sagra, queda para el recuerdo.

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ha podido contar con la inestimable colaboración y patrocinio del Cabildo de La Gomera y del Gobierno de Canarias, a través de las consejerías de Presidencia y Agricultura con su marca Volcanic Xperience de GMR Canarias, así como de GuaguaGomera, con la colaboración de Binter y la compañía Fred. Olsen Express.

Temas

San Sebastián de la Gomera