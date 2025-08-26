Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, junto al equipo.
La alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, junto al equipo. C7

San Sebastián de La Gomera gana la final del Grand Prix

Tras disputarse la final contra Cubas de la Sagra, se convirtió en el primer municipio canario en ganar el popular concurso

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 26 de agosto 2025, 08:51

El equipo de San Sebastián de La Gomera se proclamó este lunes campeón del Grand Prix de Televisión Española tras ganar en la final al municipio madrileño de Cubas de la Sagra con un resultado de 22 puntos a 18, una ajustadísima puntuación final que evidencia la intensidad con la que se vivió el último programa de esta edición. Además, logró sumar un nuevo récord de audiencia.

Se trata del primer municipio canario que gana una final del Grand Prix, que ha contado con presencia canaria en distintas ediciones desde su estreno, con la participación del municipio de Haría, Lanzarote; El Sauzal, Güímar y Buenavista del Norte, Tenerife; Antigua y Pájara, Fuerteventura; y Firgas, Gran Canaria. Tanto Haría como Pájara lograron llegar hasta la final, en 1995 y 1997, respectivamente.

La alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, cuya participación en el programa resultó decisiva para alcanzar la victoria final, felicitó con orgullo a todos los integrantes del equipo gomero «que lucharon cada punto y cada prueba dando muestra de su pundonor, compromiso y compañerismo».

Eemarcó que desde el Ayuntamiento no se tuvo ninguna duda a la hora de presentar su candidatura y emprender esta aventura televisiva, «la participación de nuestro municipio en uno de los concursos más emblemáticos y con mayor audiencia de la programación estival de Televisión Española ha supuesto disponer de un escaparate extraordinario a nivel nacional en el que hemos podido mostrar la enorme riqueza patrimonial, natural, cultural y gastronómica de La Gomera». Asimismo, recordó que el premio del Grand Prix, dotado con 20.000 euros, irá destinado a los Centros Ocupacionales Asociación Diversidad Funcional Isla de La Gomera.

Su paso por el programa

Liderado por la alcaldesa, San Sebastián de La Gomera defendía el color azul y contó con el apadrinamiento del campeón de motociclismo Jorge Lorenzo. Mientras que los amarillos de Cubas de la Sagra con Tania Sánchez, primera teniente de alcalde, estuvieron acompañados de la actriz Adriana Torrebejano como madrina.

El equipo de San Sebastián arrancó el programa ganando la primera prueba, «Los Recoge Cocos», logrando así la primera posición en la clasificación general y rompiendo con el guion marcado en los programas anteriores, en los que se comenzó con sendas derrotas.

La grada azul, acostumbrada ya a la necesidad de las remontadas heroicas, animaba con el silbo gomero en cada prueba, empujando a su equipo hacia una victoria que parecía accesible aunque lejana, y preparados para la posible reacción de los madrileños de Cubas de la Sagra.

Imagen principal - San Sebastián de La Gomera gana la final del Grand Prix
Imagen secundaria 1 - San Sebastián de La Gomera gana la final del Grand Prix
Imagen secundaria 2 - San Sebastián de La Gomera gana la final del Grand Prix

San Sebastián de La Gomera mantuvo su primera posición en el marcador general hasta que perdió en la emblemática prueba de «La Patata Caliente», logrando un valioso empate a 12 puntos en la general que tan solo fue el primer paso para la meteórica remontada del equipo amarillo.

A partir de ese momento, la grada azul se abonó de nuevo a los nervios y al sufrimiento, perdiendo en el «Champions Prix» y en «Los Pingüinos Matemáticos», aunque empatando en «Los Troncos Locos» y ganando en «Los Superbolos», pruebas emblemáticas en la historia de este programa estival. A pesar de ese pequeño respiro, el equipo gomero llegó a la última prueba perdiendo por 19 a 21 para enfrentarse a «El Diccionario».

Sin duda, la historia de San Sebastián de La Gomera ha quedado marcada por las remontadas conseguidas gracias a los aciertos en «El Diccionario». Padilla y Lourdes Armas López, asesora cultural de San Sebastián, acompañadas por Jorge Lorenzo, lograron el triunfo de los gomeros con un acierto frente a los dos errores del equipo amarillo. El marcador final, con 22 puntos a favor de San Sebastián de La Gomera frente a los 18 de Cubas de la Sagra, queda para el recuerdo.

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ha podido contar con la inestimable colaboración y patrocinio del Cabildo de La Gomera y del Gobierno de Canarias, a través de las consejerías de Presidencia y Agricultura con su marca Volcanic Xperience de GMR Canarias, así como de GuaguaGomera, con la colaboración de Binter y la compañía Fred. Olsen Express.

Noticias relacionadas

San Sebastián de La Gomera, a por todas en 'El Grand Prix''

San Sebastián de La Gomera, a por todas en 'El Grand Prix''

San Sebastián de La Gomera hace historia y se clasifica para la final del Grand Prix del Verano

San Sebastián de La Gomera hace historia y se clasifica para la final del Grand Prix del Verano

Publicidad

Top 50
  1. 1 Baleària gana la batalla y se queda por 215 millones con el negocio de Armas en Canarias
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Tres colombianos en prisión y una ejecución que sigue investigándose
  4. 4 Majestuosa UD
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6 Arucas sanciona con 9.000 euros e incauta dos perros peligrosos tras varios ataques en Montaña Cardones
  7. 7 Así es Adolfo Utor, el empresario que se ha hecho con el control de Armas
  8. 8 El brote hospitalario de salmonela ya va por 19 afectados y se sigue buscando el origen
  9. 9 El 80% del poblado ilegal de Bahía de Formas ha sido identificado y notificado
  10. 10 Verónica Echegui, el talento que pasó de Juani a ser una de las actrices más versátiles del cine español

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 San Sebastián de La Gomera gana la final del Grand Prix