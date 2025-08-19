Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos de San Sebastian de La Gomera con la bandera de su localidad y de Canarias de camino al Grand Prix. C7

San Sebastián de La Gomera hace historia y se clasifica para la final del Grand Prix del Verano

La localidad gomera se impuso a Herencia (Ciudad Real) y se medirá en la final al municipio madrileño de Cubas de la Sagra

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 19 de agosto 2025, 08:48

San Sebastián de La Gomera estará en la gran final del Grand Prix del Verano. La representación insular se impuso en la semifinal a la localidad de Herencia (Ciudad Real) y certificó su pase a la última ronda del popular concurso televisivo, en una edición marcada por el regreso del formato y el apoyo del público.

Será la tercera vez que un municipio canario dispute la final del programa, después de que Haría (Lanzarote) lo lograra en 1995 y Pájara (Fuerteventura) en 1997, aunque en ambas ocasiones las localidades isleñas se quedaron a las puertas del título.

Ahora, San Sebastián de La Gomera tendrá la oportunidad de conquistar el primer título para Canarias. Para ello deberá superar al municipio madrileño de Cubas de la Sagra, rival en la gran final.

La clasificación ha generado una gran alegría entre los vecinos y ha sido recibida con numerosas muestras de apoyo a través de las redes sociales.

'El Grand Prix' volverá el lunes 25 de agosto con la esperada final, en la que los gomeros tratarán de hacer historia y llevarse el trofeo a casa.

C7
Imagen secundaria 1 - San Sebastián de La Gomera hace historia y se clasifica para la final del Grand Prix del Verano
Imagen secundaria 2 - San Sebastián de La Gomera hace historia y se clasifica para la final del Grand Prix del Verano

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salvan a una mujer que estaba subida a una torre eléctrica de alta tensión en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La MetroGuagua arrasa más de 300 árboles
  3. 3 Un sueldazo para alquilar: ¿Cuánto tiene que dedicar de su salario en cada barrio?
  4. 4 «Vi un equipo con energía, pero el día que estén Viera, Sandro, Kirian y Jesé...»
  5. 5 El mal de altura también alcanza a Luis García
  6. 6 Muere Juan Padrón, exdirigente del fútbol tinerfeño y nacional
  7. 7 Iván Gil confirma que su lesión es seria: «Nos vemos en unas semanas»
  8. 8 Mogán habilitará playas para perros
  9. 9 La Dolce Vita: la esencia de Italia en las Islas Canarias de la mano del chef Niki Pavanelli
  10. 10 ¿Cuándo y dónde vuelve a jugar la UD?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 San Sebastián de La Gomera hace historia y se clasifica para la final del Grand Prix del Verano

San Sebastián de La Gomera hace historia y se clasifica para la final del Grand Prix del Verano