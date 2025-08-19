San Sebastián de La Gomera hace historia y se clasifica para la final del Grand Prix del Verano La localidad gomera se impuso a Herencia (Ciudad Real) y se medirá en la final al municipio madrileño de Cubas de la Sagra

Vecinos de San Sebastian de La Gomera con la bandera de su localidad y de Canarias de camino al Grand Prix.

San Sebastián de La Gomera estará en la gran final del Grand Prix del Verano. La representación insular se impuso en la semifinal a la localidad de Herencia (Ciudad Real) y certificó su pase a la última ronda del popular concurso televisivo, en una edición marcada por el regreso del formato y el apoyo del público.

Será la tercera vez que un municipio canario dispute la final del programa, después de que Haría (Lanzarote) lo lograra en 1995 y Pájara (Fuerteventura) en 1997, aunque en ambas ocasiones las localidades isleñas se quedaron a las puertas del título.

🎉 ¡Alegría en la grada azul!



🏆 ¡San Sebastián de la Gomera gana la semifinal y se convierte en el segundo finalista del Grand Prix 2025!



💛💛👏 ¡Enhorabuena!#GrandPrixSemi2 pic.twitter.com/phbyL0VOqM — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) August 18, 2025

Ahora, San Sebastián de La Gomera tendrá la oportunidad de conquistar el primer título para Canarias. Para ello deberá superar al municipio madrileño de Cubas de la Sagra, rival en la gran final.

La clasificación ha generado una gran alegría entre los vecinos y ha sido recibida con numerosas muestras de apoyo a través de las redes sociales.

'El Grand Prix' volverá el lunes 25 de agosto con la esperada final, en la que los gomeros tratarán de hacer historia y llevarse el trofeo a casa.

