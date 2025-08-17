Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Canarias sigue registrando temperaturas altas. Juan Carlos Alonso

Las islas occidentales y Gran Canaria, en aviso amarillo

Las máximas podrán alcanzar este domingo los 36 ºC en medianías del sudeste, sur y oeste, y cuenca de Tejeda

Europa Press

Madrid / Santa Cruz de Tenerife

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:35

Las altas temperaturas continúan este domingo en España, y seis comunidades autónomas tendrán activado el aviso rojo por altas temperaturas, que podrían alcanzar los 44ºC en Sevilla y Córdoba.

En Cantabria, el nivel de alerta por calor será amarilla en el sur y en Liébana donde se esperan temperaturas de 37 y 34ºC.

En concreto, Andalucía, Aragón, Catalunya, Murcia, Extremadura y Comunitat Valenciana estarán en aviso rojo en la parte central del día por riesgo extremo debido a las altas temperaturas que alcanzarán los 44ºC en la campiña cordobesa, la campiña sevillana y la Vega del Segura en Murcia, donde localmente se pueden alcanzar los 45ºC.

Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja tendrán avisos naranja.

Por su parte, en Canarias, las máximas podrán alcanzar los 36 ºC en medianías del sudeste, sur y oeste, y cuenca de Tejeda en Gran Canaria, y probablemente los 34 ºC en las medianías orientadas al sur y oeste de las islas occidentales. Además, el archipiélago se verá afectado por calima en altura en medianías y zonas altas.

En general, las temperaturas serán significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, así como en zonas de Baleares y Canarias, alcanzándose los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, en las depresiones del noreste y en interiores de Valencia y Murcia.

Las temperaturas máximas entrarán en un ligero descenso en Galicia y el nordeste y en ligero ascenso en Canarias, el litoral de Tarragona y en el sur peninsular, sin cambios en el resto.

Las temperaturas mínimas sufrirán un descenso ligero en el extremo norte pero estarán en ascenso ligero en el resto, más suave en los archipiélagos. Así, no bajarán de 20 en la mitad sur peninsular, exceptuando montañas, en la meseta norte y en las depresiones del noreste, siendo probable superar los 25ºC en el Mediterráneo, depresiones de la vertiente atlántica sur y no se descarta localmente en las depresiones del noreste y zonas de Canarias.

