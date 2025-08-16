Calima en altura y más calor para este domingo en las islas Suben ligeramente las temperaturas en el archipiélago, que podrán alcanzar máximas de 36 grados en el sur, oeste y centro de Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 16 de agosto 2025, 18:00

El calor y la calima se resisten a abandonar el archipiélago, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Así, para este domingo se prevén cielos poco nubosos o despejados en general, con alguna nubosidad en las zonas bajas de norte.

La calima en altura seguirá afectando a medianías y zonas altas de las islas este 17 de agosto. Además, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, pudiendo ser localmente moderado en zonas de interior.

Las temperaturas máximas, que rondarán los 34-36 ºC, se alcanzarán en la cuenca de Tejeda y medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria.

En las islas occidentales es probable que se alcancen los 34 ºC en medianías orientadas al sur y oeste.

Habrá viento moderado de componente norte, que soplará fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, y en zonas de interior de Lanzarote, Fuerteventura y al sur de Jandía. En estas zonas son probables las rachas muy fuertes. Predominio de las brisas en costas suroeste de las islas montañosas.

A continuación detallamos la previsión del tiempo por islas:

Gran Canaria

Poco nuboso en general, con predominio de los intervalos nubosos en el norte por debajo de 400 a 500 metros. Calima en altura afectando a medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso, llegando a ser moderado en medianías de la vertiente sur. Las máximas superarán los 36ºC en medianías de las vertientes sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda. Viento moderado de componente norte, que soplará fuerte en litorales sureste y noroeste, donde se esperan rachas muy fuertes a partir de la mañana. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento de flojo a moderado del nordeste. En la capital, la temperatura máxima rondará los 26 grados y la mínima los 23ºC.

Lanzarote

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día en el litoral oeste de la isla. Calima en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, superándose los 30-32 ºC en el sureste. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en zonas de interior de la mitad sur donde son probables las rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día. En Arrecife el mercurio llegará a los 30ºC y no bajará de los 23ºC.

Fuerteventura

Poco nuboso en general, con predominio de los intervalos nubosos en litoral oeste a primeras y últimas horas del día. Calima en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en el este, no se descarta que se alcancen localmente los 34 ºC en zonas de interior de la mitad sur. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en zonas de interior y especialmente al sur de Jandía, donde son probables las rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día. En Puerto del Rosario las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 29ºC.

La Palma

Poco nuboso o despejado. En el norte y este, por debajo de 700 a 800 metros, intervalos nubosos con apertura de claros en horas centrales. Calima en altura afectando a medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso, siendo más significativo en zonas del interior sur. Es probable que se alcancen los 34 ºC en medianías del municipio de El Paso. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste, donde hay baja probabilidad de rachas muy fuertes. Predominio de las brisas en el oeste. En zonas altas, viento flojo variable. En la capital palmera el termómetro se moverá entre los 24 y los 27ºC.

El Hierro

Poco nuboso en general con intervalos nubosos en el nordeste por debajo de 400 a 500 metros, especialmente a primeras y últimas horas. Calima en altura afectando a medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías. Es probable que se alcancen los 34 ºC en medianías de las vertientes sur, este y oeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables durante la segunda mitad del día. Predominio de las brisas en el suroeste. En Valverde la temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 21ºC.

Tenerife

Poco nuboso o despejado en general, con nubosidad de evolución sobre Las Cañadas. En el norte, por debajo de 400 a 500 metros, predominio de intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Calima en altura afectando a medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso, moderado en medianías. Es probable que se alcancen los 34 ºC en medianías de las vertientes sur, este y oeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste, así como en la vertiente sur de Anaga, donde son probables las rachas muy fuertes. Predominio de las brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento flojo de dirección variable. Las temperaturas en la capital tinerfeña se moverán entre los 23 y 30ºC.

La Gomera

Poco nuboso en general. En el norte, por debajo de 400 a 500 metros, predominio de intervalos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima en altura afectando a medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Es probable que se alcancen los 34 ºC en medianías de las vertientes sur y oeste. Viento moderado del nordeste, fuerte en extremos este y noroeste, y extendiéndose a zonas más altas de esas vertientes por la tarde, donde son probables las rachas muy fuertes. Predominio de las brisas en el sur. En la capital gomera se prevé una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 24.