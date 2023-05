La vida es tan curiosa que muchas veces no sabemos cuando, ni con quién, vamos a tener una amistad o establecer una relación duradera. Por eso, Iluminada Falcón, una aruquense que reside en Telde, y Sebastían Cruz, un sevillano que vino a Gran Canaria hace un año, sienten el privilegio de tener una vida juntos en un lugar como Canarias.

El Día de Canarias no pasa de largo para ellos e Iluminada, por ejemplo, sabe perfectamente cómo celebrarlo, porque así lo ha hecho durante toda su vida: «Siempre vamos al parque San Juan, ya que mi hermana está en un grupo folclórico de Canarias y ahí vamos a estar con ellos celebrando, cantando y comiendo». Y mientras más variación, mejor: «Sancocho, ropa vieja y mojo canario, que nunca falte».

A Sebastián, por su parte, le ha enamorado un plato concreto: «Las papas arrugadas con mojo rojo, el picante. Ese me encanta». A pesar de que Iluminada es fiel seguidora de las tradiciones canarias, piensa que «ya no se vive de igual manera. Se vive, pero ya no es como antes que te vestías e ibas a las fiestas. Ahora los jóvenes van a su rumbo, pero también lo viven». Sebastián considera que «eso es a causa de las tecnologías; la juventud ya está con el móvil y pasan un poquito de eso».

Igualmente, ellos saben lo afortunados que son de vivir aquí. «Canarias tiene un clima muy bueno y la gente es muy abierta y simpática; eso en cualquier sitio no lo encuentras» afirma Sebastián. Para finalizar, Iluminada no tuvo ningún tipo de duda sobre quiénes somos y dónde vivimos: «Estamos en unas islas afortunadas», declaró.