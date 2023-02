El H3, nuevo cohete insignia de Japón, no pudo realizar el que habría sido su vuelo inaugural después de que sus impulsores complementarios no se encendieran, explicó la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA). Desarrollado conjuntamente por la JAXA y Mitsubishi Heavy Industries, el cohete tenía previsto despegar del Centro Espacial Tanegashima, en Kagoshima (suroeste), sin embargo, minutos después de la hora prevista del despegue, sus impulsores (o cohetes aceleradores complementarios) no pudieron realizar la ignición.

EFE/ Jiji Press