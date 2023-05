«Mi hija nació en Canarias y yo me siento como una más»

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Ser canario o canaria no es sólo nacer en una de las ocho islas que componen el archipiélago. Ser canario o canaria significa sentirte como tal. Sentir que hay que cuidar de los paisajes, de las playas y de los lugares que lo conforman.

Esto le ocurre a María Luján. No nació en Canarias pero ella siente que es una grancanaria más. «No nací en Canarias, pero llevo más de 15 años aquí. Mi hija si nació en Gran Canaria y yo me siento una más. Siempre me ha gustado mucho moverme por las islas».

María lleva más de 15 años viviendo en Las Palmas de Gran Canaria y eso le ha brindado conocer platos típicos, aunque de todos, ya tiene su favorito «me encantan las papas arrugadas con mojo. Ese plato no puede faltar un día como hoy en la mesa de cualquier canario, es lo más tradicional y encima está buenísimo», aseguró. Además, comentó también qué cosas suele hacer para conmemorar este día tan «especial». «Mi hija lo celebra dos veces, en casa y en el colegio. Lo que solemos hacer es almorzar comida de la buena, tradicional y después quizás ponemos música canaria para amenizar la tarde. Solemos pasarlo muy bien en este día porque la ocasión lo merece». María tiene una palabra favorita, que más que palabra es una expresión muy usada por los canarios:«chacho». Y entre risas, se atrevió a usarla en una frase «chacho, mi niño, ¿qué haces ahí?. Llegó a esta tierra que la conquistó, tuvo a su hija y terminó de enamorarse unas islas que según ella «son únicas en el mundo».

Especial Día de Canarias