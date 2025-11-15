El Winter Pride Maspalomas camina para reivindicar El colectivo LGTBIQ+ emprende la tradicional Pride Walk, entre el Abora Catarina y el centro comercial Yumbo

Es verdad que cada Winter Pride Maspalomas es una fiesta del Orgullo LGTBIQ+, pero la diversión no está reñida con la reivindicación de un colectivo que aún se ve obligado a luchar por sus derechos.

Este sábado lo hace caminando, en el marco de la tradicional Pride Walk, entre el Abora Catarina y el centro comercial Yumbo, retransmitida por La 2 de RTVE para toda España.

La noche culminará en el escenario principal del Winter con el Saturday Live Show, mientras que mañana domingo se cierra esta undécima edición con la Gran Final Mundial del famoso concurso global de talentos Pride Stars.

