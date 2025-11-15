Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo España muestra su superioridad en una gran primera parte
La tradicional Pride Walk en la actual edición del Winter Pride Maspalomas.

Ver 19 fotos
La tradicional Pride Walk en la actual edición del Winter Pride Maspalomas. Cober

El Winter Pride Maspalomas camina para reivindicar

El colectivo LGTBIQ+ emprende la tradicional Pride Walk, entre el Abora Catarina y el centro comercial Yumbo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:48

Comenta

Es verdad que cada Winter Pride Maspalomas es una fiesta del Orgullo LGTBIQ+, pero la diversión no está reñida con la reivindicación de un colectivo que aún se ve obligado a luchar por sus derechos.

Este sábado lo hace caminando, en el marco de la tradicional Pride Walk, entre el Abora Catarina y el centro comercial Yumbo, retransmitida por La 2 de RTVE para toda España.

La noche culminará en el escenario principal del Winter con el Saturday Live Show, mientras que mañana domingo se cierra esta undécima edición con la Gran Final Mundial del famoso concurso global de talentos Pride Stars.

Ver 19 fotos

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres del menor acosado por otros en el sur de Gran Canaria denuncian los hechos
  2. 2 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  3. 3 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  4. 4 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  5. 5 Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver
  6. 6 El renacer de Pejiño para poner líder a la UD Las Palmas
  7. 7 La cola del frente roza Canarias este domingo y la Aemet avisa de cómo afectará a las islas
  8. 8 Educación interviene ante la gravedad del acoso a un menor difundido en un vídeo
  9. 9 Un vuelco en la GC-1 provoca grandes retenciones en sentido sur y el cierre temporal del túnel Adolfo Cañas
  10. 10 Vote aquí para que Tejeda sea el pueblo iluminado por Ferrero Rocher

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Winter Pride Maspalomas camina para reivindicar