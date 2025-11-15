CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:58 Comenta Compartir

Lo vivido anoche en el Centro Comercial Yumbo supera, con mucha diferencia, las previsiones que manejaba la organización de cara a esta edición del «Winter Pride 2025». El «sold out» de la fiesta «Tropicana», en el Ocean Club, un presagio del día y la noche que quedaban por delante.

El grupo holandés de música pop «Vengaboys» hizo bailar y disfrutar a las miles de personas que, desde hace días, habían agotado las entradas para uno de los eventos más esperados en cada edición, «Tropicana».

«Boom, Boom, Boom!!» o «We like to Party!» fueron cantadas al unísono por isleños y turistas mientras se daban un chapuzón en la piscina y gozaban del buen clima, un tiempo que acompañó durante toda la jornada.

«Los visitantes vienen de lugares donde, ahora mismo, están con temperaturas bastante bajas. Esto es un plus, lo que hace diferenciarnos como destino turístico. Otoño que parece verano y un ambiente único para disfrutar entre amigos y celebrar la libertad», celebra Emiel Wijnberg, director del «Winter Pride».

Ya por la tarde, la música y la diversión se trasladaron a la Plaza de la Diversidad «Darío Jaén». Allí, otras miles de personas aguardaban impacientes el comienzo de una nueva gala.

El show, presentado por Roberto Herrera y Diva Mayday, reunió a artistas y grupos canarios como «Free Vogue» y Dácil Suárez, además de los invitados internacionales Soraya Vivian y «East 17».

La «Marcha por la Libertad» se verá en todo el mundo por RTVE

«Shine bright, stay proud», «Brilla con fuerza, mantén tu orgullo», es la consigna escogida en esta edición para encabezar el paseo que partirá desde el inicio de la Avenida de Tirajana y concluirá en el Centro Comercial Yumbo.

A las 15:15 horas, RTVE por La 2 y su Canal Internacional, ofrecerán una programación especial presentada por Roberto Herrera y Raquel Falcón, que estarán acompañados por los reporteros Sara Fez, Néstor Santana y Luis García Temprano.

Maspalomas, Gran Canaria y Canarias abrazarán a la Comunidad LGTBIQ+ y enviarán al mundo un mensaje de respeto a la diversidad.