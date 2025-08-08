La videovigilancia de Cruz de La Gallina, un éxito que se empieza a imitar Las zonas industriales de Melenara y El Goro (Telde) y Montaña Blanca (Arucas) también colocarán cámaras con fondos del Cabildo para evitar infracciones

Viendo lo bien que le ha ido al polígono industrial de Cruz de La Gallina, en Telde, desde que hace un año instaló 20 cámaras de vigilancia en sus calles y accesos, los de Montaña Blanca (Arucas), Melenara y El Goro (Telde) también van a colocar videovigilancia para evitar los actos de vandalismo, los botellones, los robos y los vertidos, entre otras infracciones, que se registran en estas zonas, en especial durante los fines de semana en que están más desiertas.

Como ya hiciera con Cruz de La Gallina, en Jinámar, la Consejería de Desarrollo Económico del Cabildo también financiará la instalación de videovigilancia en puntos estratégicos de estos tres polígonos, para lo que aprobó una modificación presupuestaria en el último pleno por un importe de 344.000 euros que repartirá entre los tres entes de conservación: 210.000 euros para el de Melenara, 110.000 para el de El Goro y 24.000 para el de Montaña Blanca.

Cada una de las entidades ha solicitado esta financiación alegando la necesidad urgente de reforzar la seguridad ante el crecimiento de la actividad empresarial y el aumento de tránsito en sus respectivas zonas.

En el caso de Melenara, por ejemplo, se destaca que el parque empresarial ha experimentado un crecimiento exponencial, con más de 1.300 empleos generados, lo que ha intensificado los problemas de seguridad vial y ambientales.

En los tres casos, las instalaciones de vigilancia cumplirán con la normativa vigente en materia de protección de datos y videovigilancia, y una vez implementadas serán gestionadas mediante convenios con los respectivos ayuntamientos.

«La experiencia en Cruz de la Gallina ha sido clave para dar este paso. Las cámaras instaladas allí han demostrado ser una herramienta eficaz para reducir infracciones y reforzar la seguridad», señala la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso.

Una experiencia «recomendable»

«Es recomendable al 150%», mantiene el presidente del ente conservación del polígono industrial de Jinámar, que suma 60 industrias y donde antes de la instalación de cámaras era habitual que se produjeran vertidos de escombros, carreras de coches y robos en las naves allí existentes.

Las 20 cámaras colocadas en Cruz de La Gallina cubren casi todo el polígono industrial, son visionadas por la Policía Local de Telde, tienen visión nocturna y algunas de ellas son capaces de leer las matrículas de los vehículos, explica Navarro sobre este dispositivo, de cuya existencia se informa a través de varios carteles.

Desde que están instaladas se acabaron las carreras de coches y motos y los vertidos de escombros en sus calles, entre otras infracciones. «2025 está siendo un año tranquilo», comenta. «Ha sido un acierto. La seguridad ha mejorado mucho», agrega convencido y satisfecho.

«Estamos ante una apuesta clara por mejorar la convivencia y la seguridad en los espacios donde se concentra el tejido productivo. Esta actuación responde directamente a las demandas de los empresarios y trabajadores de estos parques», destaca Alonso, quien agrega que las cámaras no sirven sólo para disuadir, sino también para analizar y gestionar más eficientemente el tránsito y las incidencias en estos espacios.