El viceprimer ministro de China, en visita fugaz en Gran Canaria Se espera -salvo cambio de última hora- que visite la Casa de Colón este domingo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:12

El viceprimer ministro Ding Xuexiang representará a China en la cumbre climática COP30, que se celebrará la próxima semana en la ciudad brasileña de Belém, y realizará la próxima semana una visita oficial previa a Uruguay y al propio Brasil.

Pero antes hace escala en Gran Canaria, donde este domingo se espera -salvo cambio de última hora- que visite la Casa de Colón. Repetiría así la visita que ya hizo el presidente chino, Xi Jinping, en 2024. Los detalles de la visita se han cerrado con el mayor de los sigilos y un gran opertivo de seguridad.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun avanzó el pasado viernes en una rueda de prensa que Ding, uno de los siete miembros del todopoderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), participará el día 6 en la COP30 como enviado especial del líder chino. Guo aseveró que «China está dispuesta a infundir mayor confianza e impulso a la gobernanza climática global con sus logros y soluciones».

