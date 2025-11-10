El vertedero de residuos inertes de Degollada de Las Yeguas queda sellado La actuación permite restaurar una superficie de más de 77.000 metros cuadrados en una zona de alto valor natural de San Bartolomé de Tirajana

CANARIAS7 Maspalomas Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:10

El Gobierno de Canarias ha finalizado las obras de clausura y sellado del vertedero de residuos inertes de Degollada de Las Yeguas, en San Bartolomé de Tirajana. La actuación, impulsada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, ha contado con una inversión total de 1.416.109 euros, según informa en un comunicado.

El consejero del área, Manuel Miranda, visitó este lunes la zona, acompañado de la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), María Montserrat Ortega; el primer teniente de alcalde del municipio, Alejandro Marichal, y el concejal de Limpieza, Ruymán Cardoso.

En el transcurso de la visita, Miranda destacó la importancia de avanzar en el sellado de vertederos en Canarias, sobre los que había un expediente de sanción abierto por parte de la Unión Europea. «Con esta actuación cerramos un episodio de más de cuatro décadas de afección ambiental en el entorno de Degollada de las Yeguas, devolvemos al paisaje su equilibrio y garantizamos que no se reproduzcan los impactos del pasado».

La directora de la Agencia, María Montserrat Ortega, precisó que «el proyecto ha supuesto la restauración ambiental de un espacio degradado de 77.381 metros cuadrados, equivalente a unos once campos de fútbol, en una zona de suelo rústico de alto valor natural».

Según la información recabada por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, las primeras imágenes que constatan la existencia de residuos en la zona datan de 1977. Además, desde 1987 hay documentadas quemas de residuos en distintas áreas del vertedero.

Las obras para acabar con el vertedero, iniciadas en marzo de 2025, han culminado este noviembre. Durante estos meses se han tenido que tratar 2.480 metros cúbicos de residuos -equivalentes a 3.720 toneladas-, que han sido clasificados y triturados.

Para el sellado se han utilizado 9.631 metros cúbicos de tierra vegetal -unas 6.067 toneladas-, que han servido para cubrir toda la superficie afectada y funcionarán como sustrato para la colonización natural de especies vegetales.