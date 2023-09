Los vecinos de San Andrés no aguantan la invasión de caravanas en sus playas: «Nos sentimos indefensos»

Lucía Álamo Valencia Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Un vecino del municipio de San Ándres, en Gran Canaria, denuncia que la invasión de caravanas, camper y tiendas de campaña en esta zona, así como en la playa del Puertillo y de Quintanilla «se está yendo de las manos». Este vecino, que prefiere no dar su nombre, asegura que «no entiende cómo las autoridades no hacen nada al respecto. He llamado a la polícia y al ayuntamiento y aquí nadie hace nada».

La presencia de este tipo de vehículos en la zona se está volviendo rutinario, tanto que este vecino confirma que «ahora mismo pueden haber más de 500 personas». Además, confirma que le «frustra» que les permitan acampar en zonas protegidas y en donde, en teoría, solo pueden aparcar residentes. «Yo no puedo cambiar una ventana, pero ellos pueden estar días con sus coches en zonas donde no deben. A los responsables de esto se les debería de caer la cara de vergüenza«. C7 Este hombre confirma que «no todos son iguales, hay gente que viene en familia, pasa el día o el fin de semana y se va. Pero también hay quienes vienen durante días, y no cumplen con unos principios básicos de higiene y eso está convirtiendo a las calles en un nido de ratas.No solo hablo por mí, hablo por el resto de residentes de la zona. Mi vecina tiene su casa llena. Nos sentimos indefensos.« Además, para mostrar la gravedad de estos hechos, este vecino comparte la anécdota de un hombre de nacionalidad alemana que vivió durante un año en su calle y «echaba los residuos en el suelo». Según cuenta este vecino, para asustarlo y lograr que se fuera de ellí llamó a «un hombre que lo conocía y le dijo que llamó al Seprona porque lo que estaba haciendo era ilegal» .