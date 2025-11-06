Los vecinos, clave para extinguir el incendio en Valleseco: «Estaban sofocándolo con mangueras y baldes de agua» Francisco Rodríguez, concejal de Protección Civil, asegura que el fuego afectó «en torno a 1.200 metros» y no se lamentaron daños personales ni materiales

David Rodríguez Medina Valleseco Jueves, 6 de noviembre 2025, 05:00

En la noche del pasado martes, sobre las 23.00 horas, los vecinos de la zona del Zumacal, en Valleseco, alertaron a los servicios de emergencia tras ver cómo un incendio comenzaba en las inmediaciones de sus viviendas. «Cuando llegué, estaban todos los vecinos sofocándolo con mangueras y baldes de agua, realizando una labor imprescindible para que el fuego no se saliera de la zona», cuenta Francisco Rodríguez, concejal de Protección Civil del Ayuntamiento. En total, las llamas arrasaron 1.200 metros cuadrados y, afortunadamente, no se tuvieron que lamentar daños materiales ni personales.

«Me llamaron y enseguida puse en conocimiento al Centro de Cooperación Operativa Insular (Cecopin) de que en la GC-30 se estaba produciendo un incendio. Tras ello, fui inmediatamente al lugar donde se estaba esparciendo el fuego», relata Rodríguez. Al poco de dar el aviso se movilizaron efectivos del Consorcio de Emergencias, específicamente del Parque de Bomberos de Arucas, y personal de Protección Civil de Valleseco y de Teror.

Según comenta el edil, gracias a que los vecinos actuaron con rapidez e iniciativa al mantener el fuego no se lamentaron daños mayores, puesto que «en la zona donde se produjo, si no se controla a tiempo y empieza a caminar el fuego en dirección a lo alto de la montaña, hubiera sido muy complicado de apagar». Las llamas afectaron principalmente a helechos, que son muy frecuentes en zonas húmedas como Valleseco.

El miedo en los residentes de la zona estuvo presente durante la velada, ya que «eran altas horas de la noche, cuando estaban ya relajados en sus casas, además de que las llamas se encontraban muy cerca de sus hogares», subraya Rodríguez. Sin embargo, gracias al trabajo que se hace en municipios como Valleseco, donde desde el órgano municipal se les exige a los habitantes que «por normativa deben tener limpio de vegetación que pueda ser susceptible a arder rápido, como matojos y malezas, un perímetro de 15 metros alrededor de las casas».

Esta medida que se repite en varias localidades de la isla, sobre todo en las que se encuentran en zonas de cumbre al estar en riesgo de sufrir incendios, permite que en ocasiones como esta las llamas no lleguen rápidamente a las viviendas.

Alerta por incendios forestales

Cabe recordar que, tanto la zona norte como la zona sur de Gran Canaria, se encuentran en alerta por incendios forestales a partir de cotas de más de 400 metros de altura sobre el nivel del mar, con base en las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por temperaturas anormalmente altas para el mes de noviembre, llegando a haber máximas que alcanzan y superan los 30 grados. Es por ello que se ruega a la población que extreme las precauciones para evitar acontecimientos como el que sucedió en Valleseco.

