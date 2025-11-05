Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación El fuego, que se originó en una zona de interfaz con viviendas, ha quemado helechos y arbustos

Un conato de incendio en Valleseco moviliza a los equipos de emergencia.

Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025 | Actualizado 05/11/2025 00:22h.

El Cabildo de Gran Canaria ha informado este martes de que el conato de incendio declarado en Valleseco ha sido controlado, tras afectar a una superficie estimada de entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados de helechos y arbustos en una zona de interfaz, próxima a viviendas.

Según comunicó la institución insular a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), los equipos desplazados continuarán durante la noche realizando tareas de liquidación y enfriamiento del terreno, con el objetivo de evitar posibles reactivaciones.

En el operativo han intervenido efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Protección Civil y personal de presas, que actuaron con rapidez desde que se detectó el conato durante la tarde.

🔥 Conato de incendio en Valleseco.



Máxima precaución porque se trata de un fuego que se produce, además, en una zona en la que hay viviendas. Consorcio de Emergencias, protección civil y presas ya trabajando en la zona.



En este hilo seguiremos informando de su evolución ⬇️ pic.twitter.com/xzi57HEsJJ — Cabildo Gran Canaria (@GranCanariaCab) November 4, 2025

