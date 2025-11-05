Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 5 de noviembre de 2025
Un conato de incendio en Valleseco moviliza a los equipos de emergencia.
Un conato de incendio en Valleseco moviliza a los equipos de emergencia. Cabildo de Gran Canaria

Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación

El fuego, que se originó en una zona de interfaz con viviendas, ha quemado helechos y arbustos

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 4 de noviembre 2025

Comenta

El Cabildo de Gran Canaria ha informado este martes de que el conato de incendio declarado en Valleseco ha sido controlado, tras afectar a una superficie estimada de entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados de helechos y arbustos en una zona de interfaz, próxima a viviendas.

Según comunicó la institución insular a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), los equipos desplazados continuarán durante la noche realizando tareas de liquidación y enfriamiento del terreno, con el objetivo de evitar posibles reactivaciones.

En el operativo han intervenido efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Protección Civil y personal de presas, que actuaron con rapidez desde que se detectó el conato durante la tarde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  3. 3 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  4. 4

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  5. 5 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  6. 6 Llegó el día: la oposición presenta la moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo
  7. 7 Historia de las 5.072 quejas que motivaron el grave riesgo por suciedad en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 900 veces Miguel Ángel Ramírez
  9. 9 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  10. 10 Encuentran un cuerpo sin vida en la playa de Famara, donde desapareció un bañista el domingo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación