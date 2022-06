Vecinos de una calle del casco de Ingenio se quejan de que solo es accesible para un garaje urbanismo Reclaman mejoras y el Ayuntamiento asegura que están en la agenda, pero que dada la forma de la vía, no podrá ser una accesibilidad plena

Los vecinos que viven en una estrecha y empinada calle del casco de Ingenio, la de la Vía Láctea, junto a la Plaza del Cuarto, están en lucha para pedir mejoras en una vía que, según se quejan, a día de hoy solo es accesible para el garaje en el que termina la calzada.

Denuncian el elevado desnivel de la calle y que la escalera que les sirve para bajar y subir incumple la normativa. Desde 2018 se han dirigido en más de 9 ocasiones al Ayuntamiento y dicen que hasta ahora no han logrado ni una sola respuesta municipal por escrito.

Los residentes en los números 2 y 7 aseguran que la mala accesibilidad que presenta Vía Láctea ha dado lugar ya a varias caídas. Y se quejan de que el status quo actual favorece a un garaje, de ahí que reprochen al Ayuntamiento que parece que prima más los derechos que da un vado que los que han de velar por la accesibilidad de los vecinos.

Piden que el callejón sea peatonal

Además, quieren que la corporación dé a este callejón el mismo trato que a otros del casco, que lucen como sitios emblemáticos y de acceso solo peatonal. Por contra, denuncian, en el de la Vía Láctea sufren con la emisión de gases tóxicos, con camiones que se han quedado sin frenos y con vehículos que no pueden subir por la acusada inclinación de la vía.

Así las cosas, los vecinos solicitan una reducción del desnivel, unas escaleras más anchas, de acuerdo a la normativa vigente, pasamanos, una rampa para sillas de ruedas y camillas, un acceso para personas de movilidad reducida a una de las viviendas y la prohibición a la entrada de coches y camiones.

Actuarán de la mano de un plan de empleo

Desde el gobierno local se deja claro que sí se les ha atendido y que sí se les ha dado respuesta, pero que las obras no podrán ejecutarlas ya, sino en cuanto se ponga en marcha el próximo plan de empleo. Fuentes técnicas precisan que se les mejorará la accesibilidad, pero que no podrá ser plena porque la orografía de la calle, que es antigua, no lo permite.

Además, tendrán que hacerlo de tal manera que se respete también el derecho del otro vecino al paso para su garaje. Entre otras cosas, reformarán la escalera, la dotarán de doble barandilla y le pondrá pavimento antideslizante, entre otras acciones. Eso sí, no hay espacio para una rampa.