Los vecinos de Agüimes ya pueden pedir ayudas para arreglar fachadas El plazo para solicitarlas se abre este sábado con subvenciones de entre 3.000 y 4.000 euros como máximo

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas ha publicado este viernes el extracto por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de fachadas de viviendas y edificios residenciales en Agüimes. Con la publicación oficial se abre el plazo de 30 días naturales, a partir de este sábado, para que los interesados puedan solicitar estas ayudas, orientadas a la mejora estética y la preservación del patrimonio edificado del municipio.

Las ayudas están dirigidas a propietarios de viviendas unifamiliares, comunidades de propietarios y, en su caso, titulares de edificios residenciales que requieran trabajos de rehabilitación exterior. El objetivo de la convocatoria es impulsar actuaciones de conservación, embellecimiento y adecuación de fachadas, contribuyendo a la calidad urbana, la accesibilidad y la eficiencia medioambiental, así como al mantenimiento del patrimonio arquitectónico municipal.

La convocatoria contempla subvenciones económicas para cubrir parte de los costes de ejecución de las obras. La cuantía de la subvención se establece en el 50% del presupuesto subvencionable, con un límite de 3.000 euros. En caso de edificios ubicados en el casco histórico, la subvención podrá alcanzar el 60% con un límite de 4.000 euros. Podrán optar a las subvenciones aquellas personas físicas o jurídicas que acrediten la titularidad del inmueble y que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias.

Entre los requisitos generales se incluyen la presentación del proyecto o memoria técnica de las actuaciones a realizar, la justificación documental de los gastos subvencionables y, en el caso de comunidades, el acuerdo adoptado en junta. No serán objeto de subvención las intervenciones que ya hayan sido ejecutadas con anterioridad a la solicitud.

El importe total de las subvenciones asciende a 188.526,49 euros. La información completa, junto con las bases reguladoras, plazos, modelo de solicitud y documentación exigida, puede consultarse en la sede electrónica municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento desde este sábado 6 de diciembre.

