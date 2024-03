«Es un varadero y parece un potrero, hay barcos que llevan años aquí»

Una goleta apuntalada que llegó por orden judicial y que lleva 25 años varada. Un velero desfondado producto de una incautación de 1.400 kilos de droga. 5 años varada. Otro barco que entró con la excusa de su propietario de que pretendía encargar el peritaje de un robo que había sufrido fuera del muelle. Ya acumula tres años de estancia.

Y así hasta una quincena de embarcaciones que ocupan y hacen un mal uso de buena parte de las instalaciones del varadero del Puerto de Arguineguín, el espacio que, en condiciones normales, estaría reservado para ubicar a los barcos que son sacados del agua para repararlos, limpiarles los fondos o, simplemente, para ponerlos al día.

Pero en estas dependencias portuarias moganeras no es así, o no ha sido así hasta ahora, como se queja el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Arguineguín, Ricardo Ortega Santana. «Esto es un potrero, no un varadero», explica mientras hace de cicerone en un rápido paseo por entre embarcaciones apuntaladas y algunas desvencijadas.

Uno de los barcos que lleva más tiempo. Cober

En el Puerto de Mogán arrastran el mismo problema, aunque con una menor incidencia, según informa el secretario de la cofradía, Miguel Ángel Delgado. En este caso, su varadero tiene capacidad para 11 o 12 embarcaciones y tiene dos o tres plazas ocupadas por barcos que debieron dejar las instalaciones hace tiempo.

Las cofradías moganeras arrastran con esta cruz desde hace años, pero sus responsables confiesan que se les ha abierto una puerta a la esperanza tras las primeras reuniones que han mantenido con José Gilberto Moreno, el nuevo gerente de Puertos Canarios, entidad dependiente del Gobierno de Canarias que gestiona estos dos muelles de Mogán.

«Este es un servicio que hay que dar y lo que no puede ser es que tengamos que decirle a la gente: 'Mire, no se puede subir el barco porque no tenemos sitio'. Esto nos pasa continuamente», advierte Ricardo Ortega, quien recuerda que si bien son las cofradías las que tienen la competencia y la maquinaria para varar y botar los barcos, es Puertos Canarios el que autoriza la varada y regula la estancia.

Vista general del varadero atestado de barcos abandonados, Cober

A su juicio, lo ideal pasaría por fijar un protocolo y aplicarlo. «Si alguien pide un mes, se le da un mes, por lo que, cumplido ese plazo, tiene que salir». Ortega tiene claro dónde está una de las claves. «A los dueños de estos barcos les sale más rentable vararlos que dejarlos en el atraque, porque la tasa es más barata». Según afirma, «los hay que la deuda que arrastran es 20 veces superior que el valor del barco».

No le cabe duda de que para muchos este varadero ha sido siempre el potrero de la isla y cita el caso de la goleta. «Llegó aquí y pidió varar. Dejó atrás el Puerto de Mogán y Puerto Rico, que también tienen varadero, pero sabía a dónde venía, al potrero; el anterior patrón mayor se negó a vararla, el tío denunció y una jueza ordenó meterla aquí; de eso hacen ya 25 años, no puede ser».