La Vará abarrota Arinaga

El olor a sardina asada y el sonido de las caracolas inundó un año más, como cada último viernes de agosto, la playa de Arinaga con la celebración de la popular Vará del Pescao, un tributo al pasado marinero de este enclave de Agüimes.

Entre 25.000 y 30.000 personas, un número similar al de años anteriores, abarrotaron ayer el barrio para disfrutar de la música y de los asaderos junto al mar, mientras veían desfilar a una quincena de barquillas.

Más de 1.200 kilos de sardinas se repartieron en diferentes puntos de la avenida tras la llegada de la barca con el pescado y del canto de la caracola soplada por un niño de 5 años, momento en el que oficialmente comenzó el tradicional evento que recuerda a la época en la que los pescadores llegaban a Arinaga para vender las capturas.

El festejo continuó hasta altas horas de la madrugada tras disfrutar de la verbena en la plaza, amenizada por Star Music y Grupo Arena, y del punto álgido de la celebración con el espectáculo de fuegos artificiales. La noche siguió con música en diferentes puntos de la avenida, con la actuación de Yeray Socorro, Apolo GC y el DJ Antonio Boada.