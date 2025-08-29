La Vará del pescao, en directo: la playa de Arinaga celebra su fiesta más popular
Aguimes
Viernes, 29 de agosto 2025, 17:10
La fiesta más importante del año en Arinaga, la Vará del pescao, con la que se rinde homenaje a la memoria de las familias que dieron origen a este singular enclave costero del municipio de Agüimes, se celebra este viernes a partir de las 17.00 horas y durará hasta bien entrada la noche.
La avenida de Los Pescadores será el escenario principal de la 29ª edición del evento que volverá a congregar a miles de personas para homenajear, al ritmo de las parrandas y con el sabor de las sardinas asadas, el pasado marinero de Arinaga.
Además, este fin de semana comenzarán a desarrollarse el resto de actos programados por las Fiestas del Pino 2025. Del 17 de agosto al 14 de septiembre se llevarán a cabo más de treinta actividades lúdicas, deportivas, culturales y religiosas.
17:00
¡Buenas tardes desde Playa de Arinaga!
Estamos a punto de arrancar la 29.ª edición de ‘La Vará del Pescao’, la gran romería marinera que esperan los ‘barqueros’, habitantes de Arinaga, cada verano con muchas ansias.
