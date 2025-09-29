Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 29 de septiembre de 2025
Imagen de los momentos previos a la Suelta. Cober
Suelta del Perro Maldito

Valsequillo vibró con su Perro Maldito

Cientos de participantes llenaron este domingo la plaza del casco en una noche de teatro y fiesta popular

CANARIAS7

CANARIAS7

Valsequillo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:25

Al cierre de esta edición arrancaba la 39ª edición de la Suelta del Perro Maldito, pese a que se llegó a temer por su suspensión. Llovió ligeramente antes del espectáculo. Miles de personas se acercaron a Valsequillo para disfrutar de este teatro callejero y amateur que se hereda de generación en generación. 'A contrarreloj' fue la obra que se interpretó anoche, bajo la dirección de la compañía grancanaria Tembrujo Diseños y Espectáculos. Los nervios estaban a flor de piel entre los 120 participantes de una obra que congregó a unas 300. La Suelta del Perro Maldito volvió a demostrar su fuerza como acto principal de las fiestas de San Miguel Arcángel. La plaza del casco se convirtió en el centro neurálgico de una representación que giró en torno al disfrute de la vida.

Noticias relacionadas

Valsequillo vivirá una noche llena de magia y emoción

Valsequillo vivirá una noche llena de magia y emoción

Así se prepararon en Valsequillo para el Perro Maldito

Así se prepararon en Valsequillo para el Perro Maldito

