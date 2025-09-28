Valsequillo vivirá una noche llena de magia y emoción

Rafael Falcón Valsequillo Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:01 Comenta Compartir

Llegó el gran día. Para muchos, la Suelta del Perro Maldito es una noche mágica, llena de una emoción que traspasa generaciones. Valsequillo vive con intensidad sus fiestas de San Miguel Arcangel, pero la noche de la Suelta «es especial y diferente». Esta medianoche, a las 00.00 horas, se celebrará la 39ª edición de un espectáculo de teatro en la calle que presenta este año múltiples novedades. A esa hora el pueblo apagará la respiración y el infierno abrirá su puerta para que el Perro Maldito recorra las calles del casco.

La compañía grancanaria Tembrujo Diseños y Espectáculos ha tomado este año el timón. Victoria Cabrera y Fabiola Melián están al frente de una empresa que surgió a raíz de la Suelta del Perro Maldito en el año 2002. Será la quinta vez que estas dos vecinas de Valsequillo lleven la dirección de un espectáculo que se convierte «en un cúmulo de emociones», destaca Fabiola Melián.

No han tenido mucho tiempo para preparar 'A contrarreloj', la obra que presentarán para esta 39ª edición de la Suelta, ya que la licitación por parte del Ayuntamiento de Valsequillo se resolvió en verano, por lo que solo han tenido este mes de septiembre para unir las miles de piezas de un equipo humano que conforman unas 300 personas, de las que 120 estarán de cara al público.

Muchos detalles están guardados con sigilo, ya que el misterio de esta medianoche no se puede desvelar. CANARIAS7 ha palpado el ambiente previo de esta jornada tan especial y sin realizar ningún spoiler podemos adelantar que la obra girará en torno al Carpe Diem, una locución latina, concebida por el poeta romano Horacio, cuya traducción literal es «aprovecha el día» o «cosecha el día», en el sentido de aprovechar el tiempo y no malgastarlo.

«Hay que disfrutar de la vida, vivir los momentos», resaltaba Fabiola Melián, que resalta que esta Suelta del Perro Maldito 2025 «vuelve a lo tradicional. Hubo un giro hacia personajes famosos para actuar en la Suelta, pero esto nació del pueblo y los vecinos y vecinas de Valsequillo son los verdaderos protagonistas este año. Ellos serán los encargados de los principales protagonistas. Hay personas de otros municipios, pero el protagonismo se le ha devuelto al pueblo», adelantando que el Perro este año lo representará un vecino de Valsequillo.

La obra tendrá una duración aproximada de 40 minutos y los cuatro escenarios estarán todos junto a la plaza de San Miguel. «Hemos querido que la plaza vuelva a tomar su verdadero protagonismo». Niños, desde los ocho años, y mayores están metidos de lleno en su papel. Vestuario, iluminación, sonido, maquillaje, etc. La Suelta del Perro Maldito se ha convertido en el espectáculo de teatro callejero y popular más importante de Canarias.

Esta fiesta popular tiene su origen en la imagen de San Miguel que está ubicada en la parroquia y que esculpió el escultor Luján Pérez en 1804. Una imagen que encarna a la figura de San Miguel Arcángel, y a sus pies hay un perro, en lugar de un dragón. A raíz de ello, la población afirmaba que la noche de San Miguel, el mismo diablo se transformaba en perro y se soltaba de las cadenas, dando inicio a la lucha entre el bien y el mal. Mientras los hombres salían a las calles a la búsqueda y captura de las brujas y demonios, las mujeres y niños se mantenían en las casas rezando, para que finalizara pronto la noche de desgracias.

«La representación será un altibajo de emociones. Habrá pena, alegría, fiesta, etc. Nosotras nos presentamos el pasado año al concurso, pero no salimos elegidas. Ya teníamos la idea de esta obra y ahora la hemos profundizado bastante», relata Fabiola Melián, que junto a Victoria Cabrera, están al frente de Tembrujo Diseños y Espectáculos.

'A contrarreloj' tiene un guión muy bien estructurado. Tanto Fabiola como Victoria son enciclopedias de la Suelta del Perro Maldito, ya que lo han vivido en sus carnes desde muy pequeñas. Ambas siempre han tenido la ilusión de que el Ayuntamiento de Valsequillo fomentase la creación de una escuela artística, que bien podría llamarse la Escuela del Perro, ya que para preparar un espectáculo como este las habilidades son múltiples: teatro, manualidades, vestuario, maquillaje, baile, música, etc.

Miles de personas acudirán esta medianoche a Valsequillo para vibrar con la Suelta.