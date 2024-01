Valsequillo devuelve 248.000 euros para servicios sociales

El Ayuntamiento de Valsequillo ha devuelto cinco subvenciones por valor de 248.000 euros destinadas a distintos proyectos de servicios sociales, lo que ha provocado las críticas del partido en la oposición, Asamblea Valsequillera (AV).

Estas ayudas, que concedieron la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria entre 2021 y 2023, no se ejecutaron al «no encontrar personal o no disponer de tiempo para cumplir con los plazos establecidos», según explicó ayer su alcalde Francisco Atta, mientras el portavoz y concejal de AV, Juan Carlos Hernández Atta, por su parte, cargó contra la «mala gestión» del gobierno de (ASBA-Nueva Canarias-CC).

Los casi 250.000 euros corresponden al Programa de Lucha contra la Pobreza (37.122 euros); Proyecto de Atención Domiciliaria y Respiro Familiar (25.296 euros); Proyecto para el Desarrollo Social de Prevención y Protección Integral de las Víctimas de Violencia de Género en la Isla de Gran Canaria (41.213 euros); Proyecto 2ª fase de Acondicionamiento de Edificio Polivalente para colectivos sociales (55.180 euros) y el Proyecto Ding Dong (90.000 euros).

La oposición criticó la «incompetencia» del Gobierno local en la gestión de las necesidades de los más vulnerables y calificó de «imperdonable» la devolución de estas subvenciones. Hernández Atta denunció, además, que no se trata de la primera vez que «se pierdan cientos de miles de euros. porque ocurre cada año. Se ha convertido en una práctica habitual». «El trabajo de documentación y fiscalización que realizan los concejales de Asamblea Valsequillera revisando cada uno de los documentos que emite el Ayuntamiento, es lo que ha permitido detectar todas estas devoluciones», apuntó.

Dificultades

El alcalde, por su parte, indicó que la devolución de estas ayudas no se debe a una mala gestión del grupo de Gobierno sino a «las dificultades de contratación de trabajadores, bien porque carecemos de personal propio o bien porque las listas de reservas no disponen de activos, y en otras ocasiones, porque los plazos establecidos son muy reducidos para desarrollar todo el cometido administrativo que se requiere. Y así se le ha trasladado al Cabildo y al Gobierno canario».

El primer edil hizo hincapié, no obstante, en que no va a permitir que se haga «demagogia política» porque «no es cierto». El Ayuntamiento incrementa todos los años el presupuesto para servicios sociales. «Entre 2021 y 2023 se han ejecutado casi 3 millones de euros, por lo que devolver 250.000 sin ejecutados por razones ajenas, no me parece tan grave», dijo recordó Francisco Atta.