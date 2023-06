Valleseco tiene nuevo alcalde 16 años después

La historia se repite en Valleseco. Las elecciones han estado dominadas con solvencia por el Partido Popular desde 2007. Sin embargo, estas eran diferentes, Dámaso Arencibia, alcalde durante 16 años de este municipio grancanario, había anunciado que no se iba a presentar a la reelección. No obstante, el PP volvió a arrasar en las urnas con mayoría absoluta consiguiendo ocho concejales. Por lo tanto, una nueva cara llega a la Corporación Municipal de Valleseco. En la mañana de este sábado, y 16 años después, el bastón de mando lo ha recogido José Luis Rodríguez Quintana a manos de Dámaso Arencibia. Valleseco tiene nueva cara en el Consistorio.

«Espero estar a la altura y no defradudarles», ha comenzado el nuevo alcalde de Valleseco su discurso, con un rostro serio que reflejaba responsabilidad ante el nuevo puesto que va a asumir durante los próximos cuatro años. «Mi padre me decía que me presentara a alcalde, murió el día de mi cumpleaños en 1998, hoy he cumplido su deseo; ser alcalde de Valleseco», confesó emocionado Rodríguez.

Dámaso Arencibia, alcalde saliente, no pudo ocultar la emoción al entregar el testigo a José Luis Rodríguez. Con gesto de mucha seriedad en su rostro, el que fuese alcalde del municipio durante cuatro mandatos, dijo adiós al bastón de mando entregándoselo a un sonriente José Luis Rodríguez, que quiso tener unas palabras de agradecimiento para Arencibia. «Ha hecho que Valleseco sea un referente insular, te deseo lo mejor, muchas gracias Dámaso», bajo una atronadora ovación de toda la sala de plenos del Ayuntamiento de Valleseco.

Imágenes del acto celebrado en el Ayuntamiento de Valleseco. C7

Entre los proyectos que el nuevo regidor quiere cometer en Valleseco destaca el complejo Polideportivo municipal, una comunidad energética local que hará que los vecinos tengan energía limpia y verde, una circunvalación al centro del municipio así como un proyecto de viviendas públicas y mejorar el mercadillo ecológico.

«Cuatro años de trabajo en donde las puertas estarán abiertas para todo aquel que quiera acercarse, ofreceremos nuestro esfuerzo, conocimiento y saber hacer para que el pueblo de Valleseco reconozca en él, el apoyo que nos han dado», finalizó Rodríguez con la sala del pleno mostrando su satisfacción ante el nuevo, pero conocido, escenario político.