El único alcalde que no se presenta al 28M es el de Valleseco

Dámaso Arencibia, el alcalde de Valleseco, es el único primer edil de la isla que no intentará seguir siendo un cargo público tras el 28M y uno de los tres, junto a los de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida, que no se presenta a la reelección.

Después de 16 años como alcalde por el PP y de ganar cuatro comicios con mayoría absoluta, Arencibia seguirá en el sector público pero como técnico. De hecho, desde hace 8 años es Técnico de Administración General y también está en la lista de la Comunidad Autónoma como secretario-interventor, aunque como no disponible, aclara.

«No ha sido una decisión fácil», dice sobre no presentarse a la reelección, «porque me siento amparado por el partido y querido por mis vecinos, pero creo que es lo mejor para el pueblo y para mí», sostiene. No obstante, no cierra la puerta a un posible regreso a la política. «Esto me lo tomo como un paréntesis y el tiempo dirá si algún día regreso», comenta.

Aunque figura como tercer suplente en la lista del PP al Parlamento canario por Gran Canaria, Arencibia no participará en la campaña y seguirá centrado en las oposiciones que prepara para convertirse en funcionario con habilitación nacional. Ya aprobó el primer examen, pero todavía le quedan dos pruebas.

Fue el alcalde con más apoyo en España

En su último mandato, ha contado con 8 de los 11 ediles de este consistorio y en las elecciones de 2007, en las que el PP logró 9 concejales, fue el alcalde de España con mayor apoyo porcentual de los votantes.

Ampliar El alcalde de Valleseco en una fotografía reciente en el casco del municipio. C7

«16 años cubren una parte importante de mi vida y del Ayuntamiento, y es necesario darle paso a otra gente», declara sobre su abandono. Como candidato del PP a alcalde le sucede José Luis Rodríguez, primer teniente de alcalde y miembro del Gobierno municipal desde 2007.

De su etapa como primer edil, se muestra especialmente orgulloso de «haber erradicado la crispación política de Valleseco», que, apunta, llegaba incluso a la división familiar en un municipio donde en Democracia solo han gobernado el PSOE o el PP, y siempre con mayorías absolutas.

Los otros dos alcaldes que no intentarán ser reelegidos el 28M lideran otras tantas listas al Cabildo. Son Augusto Hidalgo, aspirante del PSOE y primer edil de la capital, y Miguel Jorge, candidato del PP y alcalde de Santa Brígida.