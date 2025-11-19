Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 19 de noviembre de 2025
Vista aérea de la explanada para aparcar en Hoya Viciosa. C7

El TSJC lo ratifica: San Mateo tendrá que echar el cierre al aparcamiento de Hoya Viciosa

La Sala de lo Contencioso desestima el recurso que presentó el Ayuntamiento y le insta a ejecutar las obras de urbanización del sector al que pertenece la parcela

Gaumet Florido
Jesús Quesada

Gaumet Florido y Jesús Quesada

San Mateo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:30

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se ha pronunciado y ha sido claro. El Ayuntamiento de San Mateo ha de cerrar el aparcamiento de Hoya Viciosa, cerca del casco. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC dictó una sentencia el pasado 6 de noviembre de 2025 en la que desestima el recurso de apelación que interpuso la corporación local y ratifica el auto del 5 febrero pasado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas. Condena en costas al Ayuntamiento, que solo podrá recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

El fallo, de cuyo contenido fue ponente el magistrado José Suay Rincón, insta al consistorio a cesar toda actividad en esa explanada que no esté encaminada a la ejecución material de las obras de urbanización de conformidad con el plan parcial del sector, por lo que ordena de forma expresa el cese de su uso como parquin.

Sobre esa parcela pesa una sentencia firme en contra, que data de 2023 y que obligaba al Ayuntamiento a ejecutar el Plan Parcial SUSO-Hoya Viciosa al que pertenece ese suelo y a la aprobación y ejecución de su proyecto de urbanización.

Esta nueva resolución judicial recuerda que esas obras debieron haber comenzado hace más de tres años, antes incluso de aquel fallo de 2023, por lo que no caben más demoras. Si se accediera a la petición municipal de mantener el uso, se estaría avalando que aquella sentencia siguiera sin cumplirse.

