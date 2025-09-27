Revés judicial a San Mateo por el parquin de Hoya Viciosa

Gaumet Florido San Mateo Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:33 Comenta Compartir

Nuevo revés judicial al Ayuntamiento de San Mateo en el litigio abierto respecto al parquin de Hoya Viciosa, una explanada de estacionamientos al aire libre y en el casco, muy usada por vecinos y visitantes del municipio, sobre la que, sin embargo, pesa una sentencia en contra por una cuestión de planeamiento urbanístico. Data de 2023 y obligaba al Ayuntamiento a ejecutar el Plan Parcial SUSO-Hoya Viciosa al que pertenece ese suelo y a la aprobación y ejecución de su proyecto de urbanización. Los propietarios instaron en 2024 a que se cumpliera la sentencia y a que se dejara de usar como parquin. El Ayuntamiento inició los trámites urbanísticos, pero pidió que al menos, y mientras tanto, se pudiera seguir usando como aparcamiento, pero los tribunales se lo negaron en febrero pasado y San Mateo recurrió.

El Ayuntamiento apeló el auto y, además, instó medidas cautelares, lo que dio lugar a una pieza separada. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en una resolución judicial dictada el 17 de septiembre pasado, se vino a pronunciar respecto a esa pieza separada.

La magistrada ponente de la Sala de lo Contencioso del TSJC, María del Pilar Monte Blanco, da la razón en todos sus términos a los argumentos esgrimidos en el auto de 28 de marzo de 2025 con el que, en primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ya desestimó esas mismas cautelares. Por tanto, insiste en no acceder a la suspensión de la orden de cierre del aparcamiento.

Sin embargo, fuentes vinculadas al Ayuntamiento aclaran que, pese a lo que pudiera parecer, esta última sentencia no implicará la clausura de la explanada porque esta resolución tiene que ver con la pieza separada para el estudio de medidas cautelares, pero recuerdan que queda por resolverse el procedimiento judicial principal, el derivado del auto del 5 de febrero de 2025 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que también fue recurrido.

Y es que la tesis que defiende el Ayuntamiento, y en la que sustenta su defensa, es que mientras no sea firme el auto del 5 de febrero en el que se le insta a suspender en esos terrenos el uso de aparcamiento, la resolución judicial en vigor es la sentencia del 27 de febrero de 2023, en la que no se especificaba que debían cesar los usos que han venido ejecutándose en los terrenos afectados por el Plan Parcial ni se fijaba ninguna medida respecto al aparcamiento.