El Tribunal de Cuentas decide nombrar instructor para investigar pagos de Guía El auto que archivó los presuntos perjuicios al patrimonio público municipal decide también seguir estudiando posibles irregularidades en 13 contratos abonados

Jesús Quesada Guía Miércoles, 3 de diciembre 2025, 05:20

El Tribunal de Cuentas ha decidido elevar a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un instructor para que investigue las presuntas irregularidades relativas a 13 contratos vencidos y sin fiscalización del Interventor municipal pagados por el Ayuntamiento de Guía en los meses de abril y mayo de este año denunciadas por el anterior alcalde y portavoz del grupo Juntos por Guía, Pedro Rodríguez.

El auto del Tribunal de Cuentas también decreta el archivo de las actuaciones respecto del resto de las presuntas irregularidades denunciadas, «las relativas a los presuntos perjuicios causados al patrimonio público municipal», al considerar que no constituyen manifiestamente un supuesto de responsabilidad contable.

Ninguna de estas dos decisiones es firme. Contra la primera cabe interponer recurso de reposición y contra la segunda cabe recurso de apelación.

Para Juntos por Guía, lejos de archivar su denuncia, en coincidencia con el criterio del Ministerio Fiscal el auto decide investigar las presuntas irregularidades cometidas por el actual grupo de gobierno en 13 pagos sin haberse acreditado la correcta realización de las prestaciones contratadas.

La resolución sólo desiste de continuar el procedimiento relativo a las presuntas irregularidades administrativas –la formalización de los contratos después de haberse efectuado el servicio o la vulneración del régimen de incompatibilidades– porque, aunque hubieran podido causar perjuicios al patrimonio público, no son objeto de su competencia.

Pedro Rodríguez critica por ello la nota de prensa «desinformativa» difundida este lunes por el alcalde, que, a su juicio, «está faltando a la verdad de forma consciente y premeditada».