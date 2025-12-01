El Tribunal de Cuentas niega perjuicio económico para el Ayuntamiento de Guía en la denuncia por pagos irregulares El alcalde, Alfredo Gonçalves, valora positivamente esta resolución, que «desmonta» los planteamientos de descontrol administrativo planteados por el concejal Pedro Rodríguez

CANARIAS7 Santa María de Guía Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:44

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, y su equipo de gobierno muestran su satisfacción ante el auto que acaba de dictar la consejera de Cuentas del Tribunal de Cuentas en el que confirma que no ha habido perjuicio económico para el Ayuntamiento de Guía ni irregularidades en su gestión, como así había denunciado el concejal en la oposición y ex alcalde del municipio, Pedro Rodríguez. El actual regidor puntualizó que se generó una falsa alarma, «intentado confundir a la ciudadanía con un relato sobre un descontrol administrativo que esta resolución Cuentas desmonta por completo».

Cabe recordar que Rodríguez, cabeza de lista de Juntos por Guía, denunció hace algunos meses presuntos pagos irregulares por más de 333.000 euros en contratos vencidos y sin fiscalización del Interventor municipal en los meses de abril y mayo de este año.

Desde el Consistorio explican en una nota de prensa que la resolución dictaminada es favorable al Ayuntamiento y constituye un «respaldo institucional a la gestión ejercida así como a la posición jurídica defendida por el alcalde y sus compañeros en las labores del gobierno municipal». En ella se subraya que las irregularidades denunciadas no constituyen, según el Ministerio Fiscal y la consejera de Cuentas, supuestos manifiestos de responsabilidad contable y se señala que las actuaciones administrativas del grupo de gobierno municipal han seguido la normativa vigente y que en ningún momento se ha producido perjuicio material alguno para el patrimonio municipal, puntualiza.

El Ayuntamiento de Guía aportó la documentación requerida en cada fase y presentó las alegaciones solicitando el archivo de la denuncia. El alcalde y su equipo de gobierno han sido estrictamente diligentes y colaborativos durante todo el proceso, facilitando la más completa información y respondiendo con agilidad a los requerimientos del Tribunal. Gracias a esta actitud, ha quedado desvirtuada cualquier sospecha de responsabilidad contable directa o subsidiaria, detallan.

El alcalde, además, reitera su voluntad de seguir aplicando medidas de mejora y perfeccionamiento en los procedimientos internos, asegurando la máxima eficacia y control para que la gestión pública siga siendo ejemplar.

Asimismo, ha sido contundente al afirmar que «este nuevo varapalo judicial sólo viene a confirmar que la guerra mediática y judicial emprendida por Pedro Rodríguez desde el pasado año contra el nuevo grupo de gobierno es un sinsentido, no tiene razón de ser y sólo persigue enredar y entorpecer la gestión municipal, perjudicando enormemente además la imagen de nuestro municipio», señaló Gonçalves Ferreira.