«Ser trans es lo mejor que me ha pasado, pero la sociedad no me lo ha puesto fácil». La frase es textual y resume buena parte del sentido del testimonio que ayer ofreció Álvaro Martín Moreno a una cincuentena de alumnos y alumnas de dos institutos de San Bartolomé de Tirajana.

Martín, acompañado de Eva Pascual, presidenta de la asociación Crysallis Canarias, compartió sus vivencias como persona trans en un intento de romper, entre jóvenes de 1º de bachillerato del municipio, con la inercia de unos prejuicios que solo causan daño.

Este encuentro tuvo lugar sobre el mismo escenario de la plaza central del centro comercial Yumbo, en Playa del Inglés, en el marco de la XXXI edición de la Maspalomas Pride By Fredoom, macro evento festivo que reserva parte de su programación para concienciar sobre la realidad diversa de las identidades y las orientaciones sexuales. Este año se ha centrado en la realidad trans, de ahí su lema'Por los derechos de la Infancia y la Juventud Trans, nuestro futuro'.

«No me siento hombre, soy un hombre»

Álvaro trató de explicarles que aunque ya desde los 3 años y medio o los 4 se dio cuenta de que en realidad era un chico, no fue hasta los 27 cuando se decidió a hacer el tránsito. ¿Por qué? «Porque nadie me escuchaba, porque yo no me entendía y porque no tuve personas que me sirvieran de referente». Sabía que no encajaba, pero tampoco sabía por qué.

Por eso, cuando tomó conciencia y dio el paso, entonces empezó a ser él mismo y a sentirse feliz consigo mismo. ¿Dónde vino el problema después? En la reacción de la sociedad, que, por un lado, le impone decisiones que en realidad no son propias, como, por ejemplo, las de operarse, y que por el otro, le mira mal.

«No me siento hombre. Soy un hombre, lo que pasa es que nadie se dio cuenta porque nos han dicho que las cosas son blancas o negras, nadie nos ha explicado que el mundo es de colores». Al hilo de esta reflexión, Martín aportó un dato. «Hay un índice de suicidios de más de un 45% entre las personas trans, pero esto no tiene que ver con ser trans, sino con la transfobia», les indicó.

Miradas cargadas de prejuicios que matan

«Aunque seamos muy progres, cuando llega una persona trans al instituto, echamos la mirada al paquete, o al pecho, o a ver si tiene nuez, o si sus facciones son más masculinas o femeninas», les dijo Martín. Quiso así abrirles los ojos sobre comportamientos o actitudes que prueban que aún queda mucho por cambiar para que la sociedad no haga sentir mal a la persona trans por el hecho de serlo.

«Esa mirada mata a la persona que tienes enfrente, pero la puedes cambiar», les interpeló Pascual, que hizo hincapié en una idea. «La identidad no se elige, como no se elige el color de los ojos;el problema es que vivimos en un 'cistema' (por el término cis) que espera pibes con pene y pibas con vulva. Cuando rompes con esa norma, entonces no eres normal; pues no, me conformo con que después de este encuentro ya no piensen que una persona trans es menos que una que no lo sea, que conozcan qué es un cis (define a aquellas personas que sí se identifican con el género que se le es asignado al nacer) y que no digan que una persona es normal, y la otra, trans», subrayó Pascual.

El alumnado que ayer participó de esta actividad realizó una visita primero a la exposición fotográfica 'Solo un nombre' de la escritora y fotógrafa grancanaria Sheila R. Melhem, que muestra imágenes, en distintos momentos de su vida diaria, de jóvenes trans que residen en Maspalomas. La exposición se puede visitar, hasta el 14 de mayo, en el Centro de Información Turística del Centro Comercial Yumbo.